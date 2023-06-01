На Алтае уже неделю разыскивают бесследно пропавшую 17-летнюю девушку

Местонахождение подростка неизвестно с 24 мая

01 июня 2023, 11:15, ИА Амител

В Алтайском крае разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю жительницу села Тогул Наталью Чащихину, чьё местонахождение неизвестно с 24 мая, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, чёрные глаза. Была одета в сине-белую рубашку с капюшоном, салатовые штаны, белые кроссовки.