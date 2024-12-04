На Алтае в жутком ДТП с автопогрузчиком два человека погибли и двое пострадали. Фото
Автомобилистка выехала на встречную полосу
04 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Чойском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 4 декабря в 05:30 в селе Ускуч.
Предварительно установили, что 41-летняя жительница Турочака за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с фронтальным погрузчиком.
"В результате ДТП женщина-водитель и 19-летний пассажир, житель Бийска, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще двум пассажирам: 31-летнему мужчине и 39-летней женщине, которая в настоящий момент госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
Полицейские по факту происшествия проводят проверку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
12:33:20 04-12-2024
Высокое расположение фар производит впечатление стационарных фонарей вдали. С учётом, что большинство сейчас полуслепые.... Я в своё время успел разглядеть трактор с погрузчиком впереди
14:35:17 04-12-2024
Гость (12:33:20 04-12-2024) Высокое расположение фар производит впечатление стационарных...
Вот на счет полуслепых точно. Заказывал себе очки, подбирал с офтальмологом что бы как можно четче, так вот она рассказывает, что приходят полуслепые, -1,5..-3, обследуются, но очки не заказывают и вообще не собираются. На вопрос "а зачем тогда обследовались" отвечают "для диспансеризации". И уезжают при этом НА МАШИНЕ!!!
Так вот им вообще без разницы, высоко фары у погрузчика или нет, они все равно въедут куда не надо.
16:05:03 04-12-2024
Это чудо,что в этом МЕСИВЕ кто то смог выжить.
16:54:30 04-12-2024
Владимир (16:05:03 04-12-2024) Это чудо,что в этом МЕСИВЕ кто то смог выжить.... Так выглядят обломки после вскрытия для извлечения пострадавших.
21:44:17 04-12-2024
Владимир (16:05:03 04-12-2024) Это чудо,что в этом МЕСИВЕ кто то смог выжить.... так никто и не выжил, там всмятку фарш, хоронить в закрытом гробу
23:08:40 04-12-2024
Гость (21:44:17 04-12-2024) так никто и не выжил, там всмятку фарш, хоронить в закрытом ... Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще двум пассажирам: 31-летнему мужчине и 39-летней женщине, которая в настоящий момент госпитализирована", – рассказали в ведомстве.
Или в твое воспаленном мозгу эти пассажиры ехали на погрузчике, болезный?
07:42:39 06-12-2024
Гость (21:44:17 04-12-2024) так никто и не выжил, там всмятку фарш, хоронить в закрытом ... Гроб открытый, лежит как живая. Красивая... Очень жаль