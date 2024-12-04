На Алтае в жутком ДТП с автопогрузчиком два человека погибли и двое пострадали. Фото

Автомобилистка выехала на встречную полосу

04 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

ДТП в Чойском районе / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Чойском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 4 декабря в 05:30 в селе Ускуч.

Предварительно установили, что 41-летняя жительница Турочака за рулем Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с фронтальным погрузчиком.

"В результате ДТП женщина-водитель и 19-летний пассажир, житель Бийска, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще двум пассажирам: 31-летнему мужчине и 39-летней женщине, которая в настоящий момент госпитализирована", – рассказали в ведомстве.

Полицейские по факту происшествия проводят проверку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.