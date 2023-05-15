На Алтае в жёстком ДТП с камнем пострадала шестилетняя девочка
В отношении водителя завели административное дело
15 мая 2023, 19:30, ИА Амител
Шестилетняя девочка пострадала в результате ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 13 мая около 11:25. 28-летний житель Горно-Алтайска ехал на Toyota Carina со стороны села Барагаш в направлении села Верх-Кукуя, но по пути не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в камень.
"В результате в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована шестилетняя девочка – пассажир иномарки. В момент ДТП ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, пристёгнутый ремнями безопасности", – рассказали в ведомстве.
В отношении автомобилиста завели административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение среднего вреда здоровью потерпевшей.
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