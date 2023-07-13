На Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале Славы

Злоумышленников так и не нашли

13 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Каменские новости"

Городу Камень-на-Оби вновь досталось от вандалов, пишут "Каменские новости".

Утром 10 июля горожане обнаружили погром на мемориале Славы. Там хулиганы поломали скворечники и похитили урну.

На данный момент злоумышленники не найдены. В мемориале при этом есть три камеры, но работают они с перебоями. Эту проблему сейчас решают.

Издание отмечает, что за нынешнее лето это уже не первый случай вандализма в городе.