На Алтае вандалы сломали скворечники и выворотили урну на мемориале Славы
Злоумышленников так и не нашли
13 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Каменские новости"
Городу Камень-на-Оби вновь досталось от вандалов, пишут "Каменские новости".
Утром 10 июля горожане обнаружили погром на мемориале Славы. Там хулиганы поломали скворечники и похитили урну.
На данный момент злоумышленники не найдены. В мемориале при этом есть три камеры, но работают они с перебоями. Эту проблему сейчас решают.
Издание отмечает, что за нынешнее лето это уже не первый случай вандализма в городе.
Комментарии 0