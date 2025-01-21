На Алтае "вежливый" рецидивист в новогоднюю ночь украл у сельчанки 400 тысяч рублей

Мужчину задержали в Бердске

21 января 2025, 10:35, ИА Амител

Подозреваемый / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полиция раскрыла кражу 400 тысяч рублей, совершенную в новогоднюю ночь у жительницы села Боровлянка Троицкого района.

Как сообщили в МЧС региона, житель Новосибирской области 1972 года рождения приехал на новогодние праздники к знакомым в Троицкий район, с которыми он и пришел в гости к одной из местных жительниц. Хозяйка дома пригласила всех за стол.

В какой-то момент сельчанка отвлеклась, злоумышленник воспользовался этим, открыл шкаф, в котором обнаружил в одном из горшочков 400 тысяч рублей. Он незаметно забрал их, а чуть позже ушел, "вежливо попрощавшись".

Вскоре женщина обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали в Бердске и заключили под стражу. Половину похищенной суммы он успел потратить. В отношении него возбудили уголовное дело. Отмечается, что ранее мужчину неоднократно судили за кражи, грабежи и разбои.