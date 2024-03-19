НОВОСТИОбщество

На Алтае внезапно умерла семья после покупки продуктов в одном из магазинов

Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции

19 марта 2024, 10:22, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com
Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в селе Гуселетово в реанимации скончалась супружеская пара, предположительно, причиной гибели мог стать ботулизм, пишет "КП-Барнаул".

"Мужчина 1970 года рождения скончался 15 марта в реанимационном отделении КГБУЗ Романовская ЦРБ, там же 16 марта скончалась его жена 1971 года рождения", – отмечает издание.

Одной из возможных причин внезапной гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.

Источники издания сообщили, что Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции в местном магазине. В деле разбираются правоохранительные органы, но официальных комментариев пока нет.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Происшествия

Комментарии 14

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Гость

10:30:56 19-03-2024

Что такое мясная продукция?

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Гость

10:41:03 19-03-2024

Гость (10:30:56 19-03-2024) Что такое мясная продукция?... Продукция из мяса. Ферштейн?

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Гость

10:43:33 19-03-2024

Гость (10:30:56 19-03-2024) Что такое мясная продукция?... Интернет отключили для поиска и оставили только для комментариев? К мясной продукции относится - пищевая продукция, изготовленная из продуктов убоя путем их переработки с возможным, но необязательным добавлением различных ингредиентов, как натуральных, так и искусственных.

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Гость

10:44:52 19-03-2024

Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает такое - ботулизм. Вроде в колбасе тоже может быть, но обычно в домашней, где не соблюдается никакая технология производства.

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Гость

10:51:37 19-03-2024

Гость (10:44:52 19-03-2024) Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает тако... В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.

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Гость

11:07:44 19-03-2024

Гость (10:51:37 19-03-2024) В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.... Может, первый раз ботулизм как раз и был обнаружен в колбасе и первые смерти от него были именно от колбасы. Если набита очень плотно в кишку и доступ кислорода ограничен, то здравствуй ботулизм. «Ботулизм» и переводится с латинского botulus — колбаса

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dok_CФ

11:29:04 19-03-2024

Гость (10:51:37 19-03-2024) В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.... в вакуумных упаковках не встречается?

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Гость

11:48:18 19-03-2024

Гость (10:44:52 19-03-2024) Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает тако... Ты не прав... Нитритная соль и капец ботулизму... Понял?

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Гость

10:49:23 19-03-2024

если ботулизм значит консервы ели может тушенка или паштет

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Гость

10:52:04 19-03-2024

только в консервах.

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Гость

11:08:14 19-03-2024

Гость (10:52:04 19-03-2024) только в консервах.... Нет, к сожалению не только

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Гость

15:19:37 19-03-2024

Гость (10:52:04 19-03-2024) только в консервах.... НЕУЧ! Хоть бы не транслировали в социум дезинформацию!

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Гость

14:13:24 19-03-2024

бутулизм погибает при температуре +90градусов. Прогревать надо мясные продукты перед употреблением

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Гость

16:20:23 19-03-2024

Гость (14:13:24 19-03-2024) бутулизм погибает при температуре +90градусов. Прогревать на... вроде ни фига не погибает пи нагревании

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