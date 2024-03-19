На Алтае внезапно умерла семья после покупки продуктов в одном из магазинов
Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции
19 марта 2024, 10:22, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Гуселетово в реанимации скончалась супружеская пара, предположительно, причиной гибели мог стать ботулизм, пишет "КП-Барнаул".
"Мужчина 1970 года рождения скончался 15 марта в реанимационном отделении КГБУЗ Романовская ЦРБ, там же 16 марта скончалась его жена 1971 года рождения", – отмечает издание.
Одной из возможных причин внезапной гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.
Источники издания сообщили, что Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции в местном магазине. В деле разбираются правоохранительные органы, но официальных комментариев пока нет.
10:30:56 19-03-2024
Что такое мясная продукция?
10:41:03 19-03-2024
Гость (10:30:56 19-03-2024) Что такое мясная продукция?... Продукция из мяса. Ферштейн?
10:43:33 19-03-2024
Гость (10:30:56 19-03-2024) Что такое мясная продукция?... Интернет отключили для поиска и оставили только для комментариев? К мясной продукции относится - пищевая продукция, изготовленная из продуктов убоя путем их переработки с возможным, но необязательным добавлением различных ингредиентов, как натуральных, так и искусственных.
10:44:52 19-03-2024
Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает такое - ботулизм. Вроде в колбасе тоже может быть, но обычно в домашней, где не соблюдается никакая технология производства.
10:51:37 19-03-2024
Гость (10:44:52 19-03-2024) Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает тако... В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.
11:07:44 19-03-2024
Гость (10:51:37 19-03-2024) В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.... Может, первый раз ботулизм как раз и был обнаружен в колбасе и первые смерти от него были именно от колбасы. Если набита очень плотно в кишку и доступ кислорода ограничен, то здравствуй ботулизм. «Ботулизм» и переводится с латинского botulus — колбаса
11:29:04 19-03-2024
Гость (10:51:37 19-03-2024) В колбасе не может быть ботулизма, она на воздухе находится.... в вакуумных упаковках не встречается?
11:48:18 19-03-2024
Гость (10:44:52 19-03-2024) Мясные продукты - тушенка например. С консервами бывает тако... Ты не прав... Нитритная соль и капец ботулизму... Понял?
10:49:23 19-03-2024
если ботулизм значит консервы ели может тушенка или паштет
10:52:04 19-03-2024
только в консервах.
11:08:14 19-03-2024
Гость (10:52:04 19-03-2024) только в консервах.... Нет, к сожалению не только
15:19:37 19-03-2024
Гость (10:52:04 19-03-2024) только в консервах.... НЕУЧ! Хоть бы не транслировали в социум дезинформацию!
14:13:24 19-03-2024
бутулизм погибает при температуре +90градусов. Прогревать надо мясные продукты перед употреблением
16:20:23 19-03-2024
Гость (14:13:24 19-03-2024) бутулизм погибает при температуре +90градусов. Прогревать на... вроде ни фига не погибает пи нагревании