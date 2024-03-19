На Алтае внезапно умерла семья после покупки продуктов в одном из магазинов

Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции

19 марта 2024, 10:22, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в селе Гуселетово в реанимации скончалась супружеская пара, предположительно, причиной гибели мог стать ботулизм, пишет "КП-Барнаул".

"Мужчина 1970 года рождения скончался 15 марта в реанимационном отделении КГБУЗ Романовская ЦРБ, там же 16 марта скончалась его жена 1971 года рождения", – отмечает издание.

Одной из возможных причин внезапной гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.

Источники издания сообщили, что Роспотребнадзор проводит проверку мясной продукции в местном магазине. В деле разбираются правоохранительные органы, но официальных комментариев пока нет.