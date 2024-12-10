На Алтае внучка взяла 400 тысяч в кредит на слепую бабушку и теперь пойдет под суд

Женщина признала вину

10 декабря 2024, 12:11, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

32-летняя жительница Краснощековского района Алтайского края предстанет перед судом за обман своей бабушки – инвалида по зрению.

Как сообщили в МВД региона, внучка оформила на 70-летнюю пенсионерку кредит более чем на 400 тысяч рублей.

"В 2022 году женщины оформили кредит на починку крыши дома. При подаче документов сотрудники финансовой организации предложили установить на сотовый телефон приложение для оплаты взятого займа. Поскольку бабушка слабовидящая, то мобильный банк был установлен на смартфон родственницы. Спустя год обвиняемая решила оформить кредит на собственные нужды. Для этого она в приложении подала онлайн-заявку на очередной заем. После этого убедила бабушку стать якобы ее поручителем и подписать в банке необходимые документы, пообещав, что оплачивать все будет самостоятельно. На самом деле кредит был оформлен на пожилую сельчанку", – рассказали в полиции.

Через некоторое время пенсионерке пришло уведомление от судебных приставов о списании части пенсии в счет задолженности. Пожилая женщина обратилась к полицейским, которые выяснили, что в произошедшем замешана внучка должницы.

Она признала свою вину и пообещала возместить причиненный ущерб. Теперь сельчанка ждет суда под подпиской о невыезде.