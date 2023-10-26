На Алтае водитель грузовика угодил в кювет, сломав несколько деревьев

Шофера госпитализировали

26 октября 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Водитель из Алтайского края пострадал при опрокидывании грузовика в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

25 октября около 09:30 на повороте вблизи райцентра 46-летний мужчина не справился с управлением и угодил в кювет. В результате автомобиль рухнул со склона и завалился на бок на берегу реки, повалив перед этим несколько деревьев.

Мужчину госпитализировали. Полицейские тем временем проводят административное расследование.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае 54-летнего водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли женщина и четверо ее детей.