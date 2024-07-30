На Алтае водитель иномарки насмерть сбил жителя Брянской области

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

30 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Чемальском районе Республики Алтай водитель легкового авто насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 29 июля около 00:40 в селе Узнезя.

"42-летний житель Горно-Алтайска за рулем Toyota Vellfire допустил наезд на идущего по проезжей части в попутном направлении 54-летнего жителя Брянской области", – рассказали в ведомстве.

От травм мужчина скончался на месте. Полиция проводит проверку.