На Алтае водитель иномарки насмерть сбил жителя Брянской области
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
30 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай
В Чемальском районе Республики Алтай водитель легкового авто насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось 29 июля около 00:40 в селе Узнезя.
"42-летний житель Горно-Алтайска за рулем Toyota Vellfire допустил наезд на идущего по проезжей части в попутном направлении 54-летнего жителя Брянской области", – рассказали в ведомстве.
От травм мужчина скончался на месте. Полиция проводит проверку.
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