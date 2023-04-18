На Алтае водолазы ехали спасать рыбака, а в итоге спасли улетевшую в кювет семью

Из-за гололёда водитель транспортного средства не справился с управлением и слетел с трассы

18 апреля 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs22

Водолазы-спасатели управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ помогли выбраться из кювета семье с маленьким ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 17 апреля водолазы поисково-спасательного центра, направляясь в село Целинное для поиска пропавшего рыбака, в нескольких километрах от пункта назначения увидели застрявший в кювете автомобиль. В нём были двое взрослых и двухлетний ребёнок.

Выяснилось, что из-за гололёда водитель транспортного средства не справился с управлением и слетел с трассы. В ДТП никто не пострадал, но выбраться из кювета не вышло.

Спасатели при помощи лебёдки вытащили автомобиль, после чего семья продолжила поездку.