На Алтае вор на самокате украл из магазина технику на 1 млн рублей
Злоумышленника разыскивают
24 июля 2023, 08:45, ИА Амител
В Горно-Алтайске неизвестный проник посреди ночи в ТЦ "Горный" и совершил кражу в магазине цифровой техники на 1 млн рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, инцидент случился 21 июля около 03:05. В совершении преступления подозревают мужчину ростом около 175-180 см, спортивного телосложения. На момент случившегося он был одет в камуфлированные зеленые кепку и костюм, черную балаклаву, белые перчатки и черные кроссовки с белыми вставками по бокам. Передвигался на черном самокате, предположительно, марки Kugoo G1 52V, 18.2 Ah с маятниковыми желтыми подвесками.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
Также полицейские просят откликнуться предполагаемого свидетеля преступления, который видел подозреваемого перед совершением кражи.
10:47:14 24-07-2023
10 айфонов?