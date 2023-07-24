На Алтае вор на самокате украл из магазина технику на 1 млн рублей

Злоумышленника разыскивают

24 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске неизвестный проник посреди ночи в ТЦ "Горный" и совершил кражу в магазине цифровой техники на 1 млн рублей, сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, инцидент случился 21 июля около 03:05. В совершении преступления подозревают мужчину ростом около 175-180 см, спортивного телосложения. На момент случившегося он был одет в камуфлированные зеленые кепку и костюм, черную балаклаву, белые перчатки и черные кроссовки с белыми вставками по бокам. Передвигался на черном самокате, предположительно, марки Kugoo G1 52V, 18.2 Ah с маятниковыми желтыми подвесками.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Также полицейские просят откликнуться предполагаемого свидетеля преступления, который видел подозреваемого перед совершением кражи.

Фото: 04.мвд.рф