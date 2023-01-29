На Алтае возобновят длительные свидания с осуждёнными

Для пропуска потребуется соблюсти ряд требований

29 января 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В связи с улучшением эпидобстановки жителям Алтайского края с 30 января вновь станут доступны длительные свидания с осуждёнными, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Для пропуска понадобятся паспорт, справка об отсутствии инфекционных заболеваний и контакта с инфекционными больными в течение 21 дня. Документ необходимо получить в поликлинике по месту жительства не раньше чем за три дня до свидания.

Также нужно будет взять минимум три маски на человека и соблюдать социальную дистанцию.

На входе у посетителей проверят состояние здоровья и обработают руки антисептиком. В случае обнаружения признаков ОРВИ свидание прекратят.