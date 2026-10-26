На Алтае врач-целевик вернул государству 225 тысяч рублей из-за досрочного увольнения
Медик проработал в больнице меньше года, хотя по договору должен был отработать пять лет
26 октября 2026, 09:34, ИА Амител
В Панкрушихинском районе Алтайского края суд обязал бывшего врача местной больницы вернуть 225 тысяч рублей администрации района. Деньги взыскали из‑за того, что медик уволился, не отработав положенный срок по договору о целевом обучении, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
История началась в 2018 году. Больница заключила с будущим врачом договор, по которому он должен был выучиться по специальности "Лечебное дело" в Алтайском государственном медицинском университете, а затем отработать в Панкрушихинской ЦРБ не менее пяти лет.
В 2021 году, подписали дополнительное соглашение. По нему администрация района платила студенту по 5 тысяч рублей ежемесячно при хорошей успеваемости. После трудоустройства ему должны были выплатить еще 50 тысяч рублей единовременно.
Взамен врач брал на себя обязательство отработать пять лет, а в случае увольнения раньше срока — вернуть все полученные деньги. Администрация свои обещания выполнила: за время учебы перечислила студенту 175 тысяч рублей стипендии, а после трудоустройства выплатила еще 50 тысяч рублей пособия — всего 225 тысяч рублей.
Врач приступил к работе в больнице участковым терапевтом, но уже 25 августа 2025 года уволился по собственному желанию, проработав всего 358 дней, то есть меньше года. Вернуть деньги добровольно он отказался.
Тогда администрация обратилась в суд. 7 октября 2026 года Панкрушихинский районный суд рассмотрел дело и полностью удовлетворил требования администрации. С бывшего сотрудника взыскали 225 тысяч рублей — всю сумму, которую ему выплатили в рамках соцподдержки. Кроме того, с него взыскали госпошлину — 7750 рублей, эти деньги пойдут в местный бюджет.
09:59:22 26-10-2026
Так скоро вообще на врачей учиться не будут(
10:13:57 26-10-2026
Гость (09:59:22 26-10-2026) Так скоро вообще на врачей учиться не будут(... Надо брать пример с этого врача?
11:15:42 26-10-2026
Гость (09:59:22 26-10-2026) Так скоро вообще на врачей учиться не будут(... Ну во-первых, а на кой он учился на врача, если не хотел им быть? Во-вторых, денежку то чужую он освоить согласился, а отработать не захотел? Т.е. обычный кидала, но не прокатило?
Единственное оправдание, это если на работе невозможные условия по условиям работы или личному отношению, всякое бывает
10:12:21 26-10-2026
Интересно было бы увидеть, сколько закончивших БЮИ берут кредиты, чтобы не работать в полиции.
10:14:21 26-10-2026
Такие примеры очень частые по районным больницам.
10:28:52 26-10-2026
Новость прошлой недели: "Матвиенко призвала уравнять качество медпомощи в селах и городах.
На местах должны работать не просто специалисты, а врачи "с горящими глазами".
10:30:37 26-10-2026
Это стипендию платили. А обучение бесплатное было?! Но по сути выгодно, т.к. за это время произошла большая инфляция. И эти 225 уже не такие, как были в то время
10:57:04 26-10-2026
Гость (10:30:37 26-10-2026) Это стипендию платили. А обучение бесплатное было?! Но по су... Согласен! Выгодный прием получается!!!, зря рассказали - теперь попрут все увольняться...
10:45:58 26-10-2026
А как же мы отрабатывали при Советском Союзе !! Слабо сейчас отработать .?
11:08:45 26-10-2026
Гость (10:45:58 26-10-2026) А как же мы отрабатывали при Советском Союзе !! Слабо сейча... Поехал бы в Дагестан на отработку?
11:24:02 26-10-2026
Гость (10:45:58 26-10-2026) А как же мы отрабатывали при Советском Союзе !! Слабо сейча... А зачем? Понятие обязательств сейчас у многих этого поколения просто вытравлено из подкорки. Кто-то обожгется и поймет, что оказывается фраза "я никому ничего не должен" не такая уж буквальная. А кто-то всю жизнь так и будет сидеть на чужих шеях, потому как необязательные люди даже в теории сами зарабатывать не могут.
12:27:04 26-10-2026
Гость (10:45:58 26-10-2026) А как же мы отрабатывали при Советском Союзе !! Слабо сейча... При Советском Союзе по целевому направлению распределяли многих специалистов, а не только медиков. Тогда, раз уж решило государство в рабство загнать врачей, то пускай загоняет и остальных. В чем врачи виноваты? Сейчас учителям, инженерам, экономистам, агрономам хотелось бы, чтоб после учебы их отправили в какое-нибудь село, где ни дома, ни близкого человека, ни инфраструктуры, ни зарплаты? По факту - врач поступил так, как счел нужным. Мы не знаем какие у него были условия работы, переработки, нагрузка. Пальцем тыкать удобно, но сначала посмотритесь в зеркало.
11:06:26 26-10-2026
Надёжно прикованный цепями к рабочему месту врач физически не сможет уволиться. Дарю идею.
12:21:45 26-10-2026
Мало взыскали!
14:07:10 26-10-2026
Правильно сделал. Пойдёт в косметологию или просто в платный кабинет, за полгода без напряга рассчитается. Нормально прокредитовался. Ещё бы добровольно отдал, сэкономил бы пошлину.
15:06:17 26-10-2026
Не от хорошей жизни ушел.