Медик проработал в больнице меньше года, хотя по договору должен был отработать пять лет

26 октября 2026, 09:34, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Панкрушихинском районе Алтайского края суд обязал бывшего врача местной больницы вернуть 225 тысяч рублей администрации района. Деньги взыскали из‑за того, что медик уволился, не отработав положенный срок по договору о целевом обучении, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

История началась в 2018 году. Больница заключила с будущим врачом договор, по которому он должен был выучиться по специальности "Лечебное дело" в Алтайском государственном медицинском университете, а затем отработать в Панкрушихинской ЦРБ не менее пяти лет.

В 2021 году, подписали дополнительное соглашение. По нему администрация района платила студенту по 5 тысяч рублей ежемесячно при хорошей успеваемости. После трудоустройства ему должны были выплатить еще 50 тысяч рублей единовременно.

Взамен врач брал на себя обязательство отработать пять лет, а в случае увольнения раньше срока — вернуть все полученные деньги. Администрация свои обещания выполнила: за время учебы перечислила студенту 175 тысяч рублей стипендии, а после трудоустройства выплатила еще 50 тысяч рублей пособия — всего 225 тысяч рублей.

Врач приступил к работе в больнице участковым терапевтом, но уже 25 августа 2025 года уволился по собственному желанию, проработав всего 358 дней, то есть меньше года. Вернуть деньги добровольно он отказался.

Тогда администрация обратилась в суд. 7 октября 2026 года Панкрушихинский районный суд рассмотрел дело и полностью удовлетворил требования администрации. С бывшего сотрудника взыскали 225 тысяч рублей — всю сумму, которую ему выплатили в рамках соцподдержки. Кроме того, с него взыскали госпошлину — 7750 рублей, эти деньги пойдут в местный бюджет.