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На Алтае вынесли приговор матери, трехлетний сын которой устроил пожар и погиб

Мальчик любил играть со спичками

11 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края
Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

33-летнюю жительницу Солтонского района Алтайского края признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, сообщили в СК и прокуратуре региона.

Трагедия случилась 3 ноября 2024 года в селе Солтон.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и на длительное время оставила без присмотра трехлетнего сына. Малыш при этом имел привычку поджигать спички. 

"Предоставленный сам себе мальчик взял в руки находящийся в свободном доступе коробок спичек и поджег вещи, в результате чего в доме произошел пожар с задымлением помещений. Ребенок получил значительный ожог, а также острое отравление углекислым газом, отчего скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Суд в итоге признал мать виновной и назначил ей один год четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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Гость

12:50:53 11-03-2025

В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей что горя мало? Ни дома, ни дитя.

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Гость

13:19:28 11-03-2025

Гость (12:50:53 11-03-2025) В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей ч... Ну может хотя бы бухАть перестанет.

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Гость

13:30:55 11-03-2025

Гость (12:50:53 11-03-2025) В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей ч...
А с твоей точки зрения, надо понимать, бухая маманя вообще неуиноуатая?

Приговор, к слову, крайне гуманный вынесли.

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Гость

13:21:17 11-03-2025

Малыш при этом имел привычку поджигать спички. -------- ?! Только за одно это мамашу нужно наказать как следует.

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Гость

17:17:05 11-03-2025

Не было игрушек у ребёнка совсем. И играть он не умел. Лет 70 назад чурочками играли, лоскутками.

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Гость

11:33:36 12-03-2025

с удержанием 10% заработка в доход государства

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