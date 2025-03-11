На Алтае вынесли приговор матери, трехлетний сын которой устроил пожар и погиб
Мальчик любил играть со спичками
11 марта 2025, 12:45, ИА Амител
33-летнюю жительницу Солтонского района Алтайского края признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, сообщили в СК и прокуратуре региона.
Трагедия случилась 3 ноября 2024 года в селе Солтон.
Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и на длительное время оставила без присмотра трехлетнего сына. Малыш при этом имел привычку поджигать спички.
"Предоставленный сам себе мальчик взял в руки находящийся в свободном доступе коробок спичек и поджег вещи, в результате чего в доме произошел пожар с задымлением помещений. Ребенок получил значительный ожог, а также острое отравление углекислым газом, отчего скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.
Суд в итоге признал мать виновной и назначил ей один год четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
12:50:53 11-03-2025
В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей что горя мало? Ни дома, ни дитя.
13:19:28 11-03-2025
Гость (12:50:53 11-03-2025) В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей ч... Ну может хотя бы бухАть перестанет.
13:30:55 11-03-2025
Гость (12:50:53 11-03-2025) В таких случаях не совсем понятно откуда эти наказания. Ей ч...
А с твоей точки зрения, надо понимать, бухая маманя вообще неуиноуатая?
Приговор, к слову, крайне гуманный вынесли.
13:21:17 11-03-2025
Малыш при этом имел привычку поджигать спички. -------- ?! Только за одно это мамашу нужно наказать как следует.
17:17:05 11-03-2025
Не было игрушек у ребёнка совсем. И играть он не умел. Лет 70 назад чурочками играли, лоскутками.
11:33:36 12-03-2025
с удержанием 10% заработка в доход государства