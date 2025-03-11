На Алтае вынесли приговор матери, трехлетний сын которой устроил пожар и погиб

Мальчик любил играть со спичками

11 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Алтайского края

33-летнюю жительницу Солтонского района Алтайского края признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, сообщили в СК и прокуратуре региона.

Трагедия случилась 3 ноября 2024 года в селе Солтон.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и на длительное время оставила без присмотра трехлетнего сына. Малыш при этом имел привычку поджигать спички.

"Предоставленный сам себе мальчик взял в руки находящийся в свободном доступе коробок спичек и поджег вещи, в результате чего в доме произошел пожар с задымлением помещений. Ребенок получил значительный ожог, а также острое отравление углекислым газом, отчего скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Суд в итоге признал мать виновной и назначил ей один год четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.