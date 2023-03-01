На Алтае вынесли вердикт по скандальному убийству юной голубоглазой матери

Мужчина завернул тело в ковёр, вывез и сжёг в печи для изготовления древесного угля

01 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по факту убийства Евгении Парубовой, сообщает региональный СК.

18-летняя жительница Косихинского района пропала в сентябре 2021 года. Девушка, которая воспитывала годовалого сына и характеризовалась исключительно положительно, якобы "вышла из дома и не вернулась". Юную мать искали несколько месяцев. Исчезновение стало темой выпуска программы "Мужское / Женское" на Первом канале. Примечательно, что Евгения незадолго до пропажи переехала вместе с сыном к сожителю. Мужчина утверждал, что девушка вела себя очень странно и он ничего не знает о её местонахождении.

Именно семья сожителя и попала в поле зрения следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД. По крупицам отрабатывали все версии исчезновения Евгении, провели большое количество экспертиз, исследований, экспериментов, очных ставок, допросили много свидетелей. Лишь спустя несколько месяцев удалось восстановить картину произошедшего.

"Между потерпевшей и матерью её сожителя произошла ссора, в ходе которой женщина ударила девушку топором по голове. С целью сокрытия преступления попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина завернул тело в ковёр, вывез и сжёг в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемые не признались в убийстве. Однако суд присяжных посчитал доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Как уточняет региональная прокуратура, присяжные также не считают подсудимых заслуживающими снисхождения.

Окончательную меру наказания для виновных вскоре определит суд.