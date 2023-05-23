А в целом по Сибири – на 35%

23 мая 2023, 17:20, ИА Амител

Документы. Мать, ребёнок / peoplecreations / freepik.com

Более 30 тысяч жителей Сибири с начала 2023 года получили различные виды детских социальных выплат на карты банка, посчитали в ВТБ. Количество получателей таких пособий, по сравнению с прошлым годом, выросло на 35%. В Алтайском крае и Республике Алтай число пользователей карт ВТБ, которые оформили детские выплаты, за год увеличилось в 1,5 раза.

По статистике банка, чаще всего пособия получают женщины 25-45 лет, на их долю приходится около 88%. Каждый месяц они тратят в среднем 20,5 тыс. рублей по картам "Мир", куда им приходят детские выплаты.

За четыре месяца 2023 года владельцам карт государство перечислило 13 млрд рублей, это на треть больше, чем годом ранее.

"Своевременное получение мер социальной поддержки – один из факторов, влияющих на качество жизни семей с детьми. Банк работает над тем, чтобы информация о полагающихся пособиях была максимально доступна, каждый человек мог оперативно узнать о них, рассчитать сумму и тут же подать необходимое заявление. Например, с помощью калькулятора для расчёта выплат на детей, интегрированного с порталом "Госуслуги", что существенно упрощает процесс оформления заявлений на получение выплат", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года.