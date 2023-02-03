На Алтае за миллиард рублей продают фермерское хозяйство
Как отмечает продавец, сельхозпредприятие полностью функционирующее и прибыльное
03 февраля 2023, 12:45, ИА Амител
В Алтайском крае продают готовый бизнес – фермерское хозяйство на площади 7000 гектаров в Змеиногорском районе. Объявление появилось на сайте "Авито".
"Полностью функционирующее прибыльное сельхозпредприятие с готовым рынком сбыта и хорошей доходностью. Каждый год стабильный урожай различных культур. Стадо породистых дойных и мясных коров. На участке имеются различные постройки – склады, ремонтный цех, сушилки, мехток, петкус и прочее. Жилые боксы для персонала, столовая", – говорится в объявлении.
Бонусом идёт техника, более 30 единиц, – комбайны, тракторы, сеялки, грузовой транспорт и много навесного. В основном импортная техника John Deere.
Стоимость бизнеса – 943 850 600 рублей. Как уточняется, документы все в порядке, продажа напрямую от собственника.
Комментарии 2