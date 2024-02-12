На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"*, который просил интимные фото у ребенка
У него нашли переписки с малолетними девочками, его интимные фото, а также детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял несколько лет
12 февраля 2024, 22:00, ИА Амител
Бывшего координатора движения "Голос"* в Кемеровской области Сергея Пискунова** задержали в Алтайском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
Он добавил, что, по данным следствия, Пискунов** почти месяц просил откровенные фото у 13-летней девочки в Telegram. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
По информации Shot, у него нашли переписки с малолетними девочками, его интимные фото, а также детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял несколько лет. Через Алтайский край он пытался уехать в Казахстан – задержали Пискунова** на границе.
* Организация признана в России иностранным агентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
22:41:14 12-02-2024
Что-то мне думается, Голос несколько иным видом деятельности занимался. И именно за неё и был преследуем властью. А то, о чём здесь сказано, совершенно из другой оперы.
07:30:53 13-02-2024
Гость (22:41:14 12-02-2024) Что-то мне думается, Голос несколько иным видом деятельности... Педофил он и в политике педофил. Переписку за него сгенерировал? А коллекцию порно ему насильно на комп закачали?
13:11:48 13-02-2024
Гость (07:30:53 13-02-2024) Педофил он и в политике педофил. Переписку за него сгенериро... Вы слышали про дело Голунова?