На Алтае задержали экс-координатора "Голоса"*, который просил интимные фото у ребенка

У него нашли переписки с малолетними девочками, его интимные фото, а также детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял несколько лет

12 февраля 2024, 22:00, ИА Амител

Руки в наручниках / Фото: unsplash.com

Бывшего координатора движения "Голос"* в Кемеровской области Сергея Пискунова** задержали в Алтайском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Он добавил, что, по данным следствия, Пискунов** почти месяц просил откровенные фото у 13-летней девочки в Telegram. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

По информации Shot, у него нашли переписки с малолетними девочками, его интимные фото, а также детскую порнографию на рабочем компьютере и список жертв, который он составлял несколько лет. Через Алтайский край он пытался уехать в Казахстан – задержали Пискунова** на границе.

* Организация признана в России иностранным агентом

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента