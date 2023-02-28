На Алтае задержали мужчину, который украл резиновую женщину из секс-шопа

Воришку выследили по камерам видеонаблюдения

28 февраля 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске полицейские поймали вора, укравшего резиновую женщину из секс-шопа, сообщает "Аиф Барнаул".

12 февраля 46-летний мужчина зашёл в отдел для взрослых, выбрал куклу и под видом того, что якобы планирует рассчитаться, резко скрылся с коробкой.

Злоумышленника в итоге нашли по камерам видеонаблюдения. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.