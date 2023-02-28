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На Алтае задержали мужчину, который украл резиновую женщину из секс-шопа

Воришку выследили по камерам видеонаблюдения

28 февраля 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Бийске полицейские поймали вора, укравшего резиновую женщину из секс-шопа, сообщает "Аиф Барнаул".

12 февраля 46-летний мужчина зашёл в отдел для взрослых, выбрал куклу и под видом того, что якобы планирует рассчитаться, резко скрылся с коробкой.

Злоумышленника в итоге нашли по камерам видеонаблюдения. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 19

  • Хороший сюжет для фильма. На Кавказе невест крадут, на Алтае резиновых женщин.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Злые люди разбили сердце несчастному влюблённому... Да ещё и глумятся, потешаются...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Обломали мужику вечер.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Я К.....на! Это для меня было!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Он бы ещё пялился на голую холодную мраморную скульптуры,если не находит общего языка с розовщёкими пышнотелымы быстрохмелеющими женщинами.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вот интересно, для себя или на продажу?))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • с розовщёкими пышнотелымы быстрохмелеющими женщинами. - Я К...на! От меня убегают. :(
    28 февраля, Гость   Ответить
  • если не находит общего языка с розовщёкими пышнотелымы быстрохмелеющими женщинами." Дурик,резиновая дешевле обходится!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • ,резиновая дешевле обходится! -сфигали? мне вот полторашку охоты крепкой, пачку чипсинок и сиг немного и я вся ваша.. подпись "Кошкина"
    28 февраля, Гость   Ответить
  • это не тот, что из психушки сбежал?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы между вами далеко не зашло предлагаю Кошкиной не задевать его мужское достоинство, а ему не трогать её девичью честь.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Охота, это если когда тебе и ей охото. Вот настоящая охота.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Припекло мужика!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая реклама сексшопа.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • далеко не зашло предлагаю - Да щас.. советчики кругом. сами справимся.К.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • За пиар хозяева магазина теперь должны подарить изделие нуждающемуся .
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Курьёз. Но с другой стороны, человек в состоянии крайней физиологической нужды не пошел насиловать живую девушку, не покусился на женское достоинство. А что резиновая, ну от неё же не убудет!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Надеюсь резиновая Зина его дождется...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • возбуждено уголовное дело - даже оно не устояло
    28 февраля, Гость   Ответить
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