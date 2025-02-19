На Алтае задержали руководителя строительной фирмы, обвиняемого в хищении 14 млн рублей
Компания предоставила поддельные документы при строительстве спортивной площадки
19 февраля 2025, 22:32, ИА Амител
Фактического руководителя строительной компании "СК Вавилон" обвиняют в мошенничестве при строительстве спортивной площадки в Первомайском районе. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
По версии следствия, в мае 2023 года компания заключила контракт с администрацией Первомайского района на капитальный ремонт стадиона и установку умной спортивной площадки в селе Первомайское. Однако руководители компании предоставили в администрацию поддельные документы, в которых завысили объем выполненных работ.
"В результате на счет организации необоснованно были перечислены денежные средства в размере более 14 миллионов рублей", – рассказали в СК.
Так, руководители фирмы причинили бюджету Алтайского края и администрации муниципального образования имущественный ущерб в особо крупном размере. Спортивный объект до сих пор не введен в эксплуатацию.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд уже заключил под стражу директора фирмы, теперь арестован и фактический руководитель.
06:53:17 20-02-2025
Опять Куц и Манасян?))