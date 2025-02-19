На Алтае задержали руководителя строительной фирмы, обвиняемого в хищении 14 млн рублей

Компания предоставила поддельные документы при строительстве спортивной площадки

19 февраля 2025, 22:32, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фактического руководителя строительной компании "СК Вавилон" обвиняют в мошенничестве при строительстве спортивной площадки в Первомайском районе. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии следствия, в мае 2023 года компания заключила контракт с администрацией Первомайского района на капитальный ремонт стадиона и установку умной спортивной площадки в селе Первомайское. Однако руководители компании предоставили в администрацию поддельные документы, в которых завысили объем выполненных работ.

"В результате на счет организации необоснованно были перечислены денежные средства в размере более 14 миллионов рублей", – рассказали в СК.

Так, руководители фирмы причинили бюджету Алтайского края и администрации муниципального образования имущественный ущерб в особо крупном размере. Спортивный объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Суд уже заключил под стражу директора фирмы, теперь арестован и фактический руководитель.