На Алтае задержали сельчанина, нарубившего сосен на 200 тысяч рублей

Пропажу свежих деревьев обнаружил лесник

10 февраля 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: УМВД России по Алтайскому краю

23-летнего жителя Угловского района признали виновным в незаконной рубке. Об этом рассказали в региональном МВД.

Пропажу деревьев обнаружил лесник, который сообщил об этом полицейским. Сумма ущерба, причинённого Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, составила почти 200 000 рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. Он оказался сотрудником местной пилорамы. Молодой человек попросил друга помочь ему в незаконной заготовке древесины. Срубленные деревья вывезли на машине и распилили на пилораме.