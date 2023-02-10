На Алтае задержали сельчанина, нарубившего сосен на 200 тысяч рублей
Пропажу свежих деревьев обнаружил лесник
10 февраля 2023, 09:41, ИА Амител
Фото: УМВД России по Алтайскому краю
23-летнего жителя Угловского района признали виновным в незаконной рубке. Об этом рассказали в региональном МВД.
Пропажу деревьев обнаружил лесник, который сообщил об этом полицейским. Сумма ущерба, причинённого Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, составила почти 200 000 рублей.
Правоохранители нашли подозреваемого. Он оказался сотрудником местной пилорамы. Молодой человек попросил друга помочь ему в незаконной заготовке древесины. Срубленные деревья вывезли на машине и распилили на пилораме.
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