На Алтае загорелся частный дом из-за неисправного автомобиля
Погибших нет
27 февраля 2025, 09:35, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В Алтайском крае в ночь с 26 на 27 февраля произошел пожар в частном доме и надворных постройках в селе Саввушка Змеиногорского района.
Как сообщили в МЧС региона, на момент прибытия пожарных люди из горящего строения вышли. Тушили пламя девять специалистов на четырех единицах техники. Погибших нет.
Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля – пожар начался от него.
Всего за 26 февраля в крае ликвидировали шесть пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.
10:54:49 27-02-2025
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