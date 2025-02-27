На Алтае загорелся частный дом из-за неисправного автомобиля

Погибших нет

27 февраля 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Алтайском крае в ночь с 26 на 27 февраля произошел пожар в частном доме и надворных постройках в селе Саввушка Змеиногорского района.

Как сообщили в МЧС региона, на момент прибытия пожарных люди из горящего строения вышли. Тушили пламя девять специалистов на четырех единицах техники. Погибших нет.

Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля – пожар начался от него.

Всего за 26 февраля в крае ликвидировали шесть пожаров, четыре из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.