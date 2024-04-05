На Алтае захотели маркировать и регистрировать домашних животных

Законопроект позволит обеспечить безопасность населения, отметил депутат Серов

05 апреля 2024, 10:17, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных. Об этом сообщил председатель комитета алтайского заксобрания по аграрной политике Сергей Серов.

По его словам, требования к маркировке могут начать действовать с 1 сентября 2025 года. Регистрация будет осуществляться бесплатно, а маркирование — за счет хозяев питомцев. Кроме того, планируется создание пунктов временного содержания животных.

Законопроект поспособствует обеспечению безопасности граждан и позволит снизить социальную напряженность, добавил депутат.