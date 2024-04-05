На Алтае захотели маркировать и регистрировать домашних животных
Законопроект позволит обеспечить безопасность населения, отметил депутат Серов
05 апреля 2024, 10:17, ИА Амител
Собака / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных. Об этом сообщил председатель комитета алтайского заксобрания по аграрной политике Сергей Серов.
По его словам, требования к маркировке могут начать действовать с 1 сентября 2025 года. Регистрация будет осуществляться бесплатно, а маркирование — за счет хозяев питомцев. Кроме того, планируется создание пунктов временного содержания животных.
Законопроект поспособствует обеспечению безопасности граждан и позволит снизить социальную напряженность, добавил депутат.
10:30:05 05-04-2024
Рыбки, хомячки и тараканы тоже попадут под платную маркировку?
10:31:09 05-04-2024
давно пора!
10:38:35 05-04-2024
Не взлетит, городские жители наплюют на это, а уж деревенские,..))
10:54:23 05-04-2024
ВВП (10:38:35 05-04-2024) Не взлетит, городские жители наплюют на это, а уж деревенски... ... ложат на всё это с прибором!
10:58:23 05-04-2024
В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лазят. А щаяс будет удобно отравил кота, посмотрел, по чипу, кто хозяин ещё и хозяину хлеброезку начистить, за бессонные ночи.
11:48:39 05-04-2024
Гость (10:58:23 05-04-2024) В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лаз... Тебе за своего кота хлеборезку начищу! Кот животинка свободная! Хочет спит хочет песни орет!
11:52:07 05-04-2024
Гость (10:58:23 05-04-2024) В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лаз... В первую очередь тебя надо чипировать и кастрировать, чтобы успокоился.
11:04:37 05-04-2024
Псины бесхозные здоровые бегают стаями, свадьбы и драки устраивают. Хорошо бы их промаркировать и не 2025 году, а сейчас.
11:05:15 05-04-2024
А если животное в один прекрасный момент скончается, его надо будет с учета снимать?
11:09:53 05-04-2024
Ира (11:05:15 05-04-2024) А если животное в один прекрасный момент скончается, его над... Вот, вот чипируют, номера присвоят, а потом страховки за "покусатость", налог за загрязнение территории)))
11:07:43 05-04-2024
вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узнает, что он у меня есть?
11:11:41 05-04-2024
Гость (11:07:43 05-04-2024) вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узна... А вы его к ветеринару не возите? Хотя бы на прививки. Ладно кота не жалко, если на обуви что-то с улицы принесете. Но есть же еще и бешенство. И не надо говорить, что животные, не выходящие на улицу, им не заражаются. Потому что заражаются, пусть и не часто.
11:12:51 05-04-2024
Гость (11:07:43 05-04-2024) вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узна... мы уже знаем!!)))
11:26:22 05-04-2024
Сначала регистрация и маркеровка, потом налог с владельца. Знаем мы их все ходы.
11:35:37 05-04-2024
Давно пора, ещё нужен закон о получении разрешения на приобретение животного, а то заводят все кому не лень, наиграются и выкидывают.
11:53:27 05-04-2024
То есть до сентября 2025 года проблему отложили? А там вспомнит кто, нет - не ясно.
11:59:00 05-04-2024
Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)
12:36:01 05-04-2024
Гость (11:59:00 05-04-2024) Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)... Перечисленных вами животных никто не выкидывает из дома, и они не загрызают людей, у вас глупый комментарий.
14:16:30 05-04-2024
Гость (11:59:00 05-04-2024) Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)... ну и вот скажите, кто мне наминусовал? я про это и говорил, начнут с котиков (сам владелец кота), закончат поголовно курицами... желательно такими, же кто не знает русского письменного, минусует и пишет свои комменты на АМИКе
13:22:30 05-04-2024
Как маркировка помешает плодиться уличным животным? Депутаты плодятся без маркировки, и эти тоже будут
15:21:16 05-04-2024
Перечисленных вами животных никто не выкидывает из дома, и они не загрызают людей, у вас глупый комментарий.------- ага) и это вобще совсем не домашние животные😂
18:11:38 05-04-2024
Пустая болтовня. Разберитесь с большой стаей на Шумакова-Взлетная, и побыстрее, пока опять не начались нападения. А тех, кто кормит такие стаи под суд.