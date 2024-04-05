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На Алтае захотели маркировать и регистрировать домашних животных

Законопроект позволит обеспечить безопасность населения, отметил депутат Серов

05 апреля 2024, 10:17, ИА Амител

Собака / Источник фото: unsplash.com
Собака / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае разработали законопроект о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных. Об этом сообщил председатель комитета алтайского заксобрания по аграрной политике Сергей Серов.

По его словам, требования к маркировке могут начать действовать с 1 сентября 2025 года. Регистрация будет осуществляться бесплатно, а маркирование — за счет хозяев питомцев. Кроме того, планируется создание пунктов временного содержания животных.

Законопроект поспособствует обеспечению безопасности граждан и позволит снизить социальную напряженность, добавил депутат.

Алтайский край Собаки

Комментарии 22

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R22

10:30:05 05-04-2024

Рыбки, хомячки и тараканы тоже попадут под платную маркировку?

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Гость

10:31:09 05-04-2024

давно пора!

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ВВП

10:38:35 05-04-2024

Не взлетит, городские жители наплюют на это, а уж деревенские,..))

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Гость

10:54:23 05-04-2024

ВВП (10:38:35 05-04-2024) Не взлетит, городские жители наплюют на это, а уж деревенски... ... ложат на всё это с прибором!

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Гость

10:58:23 05-04-2024

В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лазят. А щаяс будет удобно отравил кота, посмотрел, по чипу, кто хозяин ещё и хозяину хлеброезку начистить, за бессонные ночи.

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Гость

11:48:39 05-04-2024

Гость (10:58:23 05-04-2024) В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лаз... Тебе за своего кота хлеборезку начищу! Кот животинка свободная! Хочет спит хочет песни орет!

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Гость

11:52:07 05-04-2024

Гость (10:58:23 05-04-2024) В первую очередь котов. Орут под окнами, по чужим крышам лаз... В первую очередь тебя надо чипировать и кастрировать, чтобы успокоился.

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Гость

11:04:37 05-04-2024

Псины бесхозные здоровые бегают стаями, свадьбы и драки устраивают. Хорошо бы их промаркировать и не 2025 году, а сейчас.

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Ира

11:05:15 05-04-2024

А если животное в один прекрасный момент скончается, его надо будет с учета снимать?

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Гость

11:09:53 05-04-2024

Ира (11:05:15 05-04-2024) А если животное в один прекрасный момент скончается, его над... Вот, вот чипируют, номера присвоят, а потом страховки за "покусатость", налог за загрязнение территории)))

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Гость

11:07:43 05-04-2024

вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узнает, что он у меня есть?

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Гость

11:11:41 05-04-2024

Гость (11:07:43 05-04-2024) вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узна... А вы его к ветеринару не возите? Хотя бы на прививки. Ладно кота не жалко, если на обуви что-то с улицы принесете. Но есть же еще и бешенство. И не надо говорить, что животные, не выходящие на улицу, им не заражаются. Потому что заражаются, пусть и не часто.

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Гость

11:12:51 05-04-2024

Гость (11:07:43 05-04-2024) вот живет у меня в квартире кот. на улицу не ходит. кто узна... мы уже знаем!!)))

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Гость

11:26:22 05-04-2024

Сначала регистрация и маркеровка, потом налог с владельца. Знаем мы их все ходы.

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Гость

11:35:37 05-04-2024

Давно пора, ещё нужен закон о получении разрешения на приобретение животного, а то заводят все кому не лень, наиграются и выкидывают.

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Гость

11:53:27 05-04-2024

То есть до сентября 2025 года проблему отложили? А там вспомнит кто, нет - не ясно.

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Гость

11:59:00 05-04-2024

Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)

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Гость

12:36:01 05-04-2024

Гость (11:59:00 05-04-2024) Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)... Перечисленных вами животных никто не выкидывает из дома, и они не загрызают людей, у вас глупый комментарий.

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Гость

14:16:30 05-04-2024

Гость (11:59:00 05-04-2024) Это коз, коров, куриц, свиней, в том числе?)... ну и вот скажите, кто мне наминусовал? я про это и говорил, начнут с котиков (сам владелец кота), закончат поголовно курицами... желательно такими, же кто не знает русского письменного, минусует и пишет свои комменты на АМИКе

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Гость

13:22:30 05-04-2024

Как маркировка помешает плодиться уличным животным? Депутаты плодятся без маркировки, и эти тоже будут

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Гость

15:21:16 05-04-2024

Перечисленных вами животных никто не выкидывает из дома, и они не загрызают людей, у вас глупый комментарий.------- ага) и это вобще совсем не домашние животные😂

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Гость

18:11:38 05-04-2024

Пустая болтовня. Разберитесь с большой стаей на Шумакова-Взлетная, и побыстрее, пока опять не начались нападения. А тех, кто кормит такие стаи под суд.

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