На Алтае закрыли пять школ из-за роста заболеваемости гриппом и COVID

Всего с 10 по 16 февраля в больницы Горного Алтая обратились 1420 местных жителей по поводу ОРВИ и гриппа

18 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: unsplash.com

В Республике Алтай сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, сейчас в регионе закрыто пять школ: три – в Онгудайском и по одной – в Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах.

Всего с 10 по 16 февраля в больницу обратились 1420 местных жителей по поводу ОРВИ и гриппа (за предыдущую неделю – 976). Заболел 961 ребенок (предыдущая неделя – 772). Госпитализация потребовалась двум взрослым и девяти детям. Среди заболевших – 57 случаев гриппа, причем 37 – у детей до 14 лет.

Кроме того, за неделю в регионе зарегистрировано девять случаев коклюша.