На Алтае занесло снегом Семинский перевал
Снег выпадает здесь в этом месяце уже не впервые
14 сентября 2024, 12:11, ИА Амител
Мощный снегопад прошел вечером 13 сентября на Семинском перевале в Республике Алтай, пишет телеграм-канал "Горно-Алтайск".
Как отмечают очевидцы, из-за непогоды людям пришлось задержаться, а дорожников и МЧС на участке не было.
"По словам ЕДДС, было задействовано пять единиц, в том числе КамАЗ с отвалом и подсыпкой. Увидели только один маленький трактор, который раз в полчаса проезжал мимо, но явно не успевал, не справлялся. В результате так и не дождались никакой большой техники с подсыпкой и потихоньку машины начали спускаться. Полтора часа ушло на спуск, но, слава Богу, смогли. А сколько машин осталось стоять", – рассказал водитель.
Добавим, что зима на Семинский перевал в этом месяце в первый раз пришла 2 сентября.
13:24:59 14-09-2024
Паркетники на летней резине - самое то для семинского.
10:08:40 15-09-2024
Musik (13:24:59 14-09-2024) Паркетники на летней резине - самое то для семинского. ... Вообще-то, это федеральная трасса.
13:11:12 15-09-2024
все нормально у природы, и жителей тоже