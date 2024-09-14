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На Алтае занесло снегом Семинский перевал

Снег выпадает здесь в этом месяце уже не впервые

14 сентября 2024, 12:11, ИА Амител

Снегопад на Семинском перевале / Фото: t.me/gornoaltayskinfo
Снегопад на Семинском перевале / Фото: t.me/gornoaltayskinfo

Мощный снегопад прошел вечером 13 сентября на Семинском перевале в Республике Алтай, пишет телеграм-канал "Горно-Алтайск".

Как отмечают очевидцы, из-за непогоды людям пришлось задержаться, а дорожников и МЧС на участке не было.

"По словам ЕДДС, было задействовано пять единиц, в том числе КамАЗ с отвалом и подсыпкой. Увидели только один маленький трактор, который раз в полчаса проезжал мимо, но явно не успевал, не справлялся. В результате так и не дождались никакой большой техники с подсыпкой и потихоньку машины начали спускаться. Полтора часа ушло на спуск, но, слава Богу, смогли. А сколько машин осталось стоять", – рассказал водитель.

Добавим, что зима на Семинский перевал в этом месяце в первый раз пришла 2 сентября. 

Погода Республика Алтай

Комментарии 3

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Musik

13:24:59 14-09-2024

Паркетники на летней резине - самое то для семинского.

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Гость

10:08:40 15-09-2024

Musik (13:24:59 14-09-2024) Паркетники на летней резине - самое то для семинского. ... Вообще-то, это федеральная трасса.

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Казанцев Ленид

13:11:12 15-09-2024

все нормально у природы, и жителей тоже

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