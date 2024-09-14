На Алтае занесло снегом Семинский перевал

Снег выпадает здесь в этом месяце уже не впервые

14 сентября 2024, 12:11, ИА Амител

Снегопад на Семинском перевале / Фото: t.me/gornoaltayskinfo

Мощный снегопад прошел вечером 13 сентября на Семинском перевале в Республике Алтай, пишет телеграм-канал "Горно-Алтайск".

Как отмечают очевидцы, из-за непогоды людям пришлось задержаться, а дорожников и МЧС на участке не было.

"По словам ЕДДС, было задействовано пять единиц, в том числе КамАЗ с отвалом и подсыпкой. Увидели только один маленький трактор, который раз в полчаса проезжал мимо, но явно не успевал, не справлялся. В результате так и не дождались никакой большой техники с подсыпкой и потихоньку машины начали спускаться. Полтора часа ушло на спуск, но, слава Богу, смогли. А сколько машин осталось стоять", – рассказал водитель.

Добавим, что зима на Семинский перевал в этом месяце в первый раз пришла 2 сентября.