На Алтае зарегистрировали первый случай укуса клеща

Пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай

20 марта 2025, 10:10, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

Первый укус клеща зафиксировали на Алтае 19 марта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Республики Алтай.

Известно, что клещ присосался к туристке, которая отдыхала в Чемальском районе.

Роспотребнадзор предупреждает: клещи начали активизироваться в местах, где растаял снег. Чтобы обезопасить себя, необходимо применять специальные средства защиты и убирать с себя клещей по мере обнаружения.

Также в ведомстве рекомендуют застраховаться на случай укуса клеща. В страховку входит осмотр человека, извлечение и лабораторное исследование клеща, а также бесплатное введение иммуноглобулина для профилактики энцефалита.