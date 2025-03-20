На Алтае зарегистрировали первый случай укуса клеща
Пострадала туристка, отдыхавшая в Чемальском районе Республики Алтай
20 марта 2025, 10:10, ИА Амител
Клещ на пальце / Фото: unsplash.com
Первый укус клеща зафиксировали на Алтае 19 марта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Республики Алтай.
Известно, что клещ присосался к туристке, которая отдыхала в Чемальском районе.
Роспотребнадзор предупреждает: клещи начали активизироваться в местах, где растаял снег. Чтобы обезопасить себя, необходимо применять специальные средства защиты и убирать с себя клещей по мере обнаружения.
Также в ведомстве рекомендуют застраховаться на случай укуса клеща. В страховку входит осмотр человека, извлечение и лабораторное исследование клеща, а также бесплатное введение иммуноглобулина для профилактики энцефалита.
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10:28:25 20-03-2025
Сабака
10:33:10 20-03-2025
Раньше в Горный Алтай без прививки от клещевого энцефалита не пускали. Плюс "дикари" на авто пучками растения прут вместе с клещами в довесок.