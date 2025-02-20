На Алтае женщина дала подруге 540 тысяч рублей, чтобы та перевела их на "безопасные счета"

Правоохранители возбудили уголовное дело

20 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Более полумиллиона рублей похитили мошенники у 50-летней жительницы Тальменского района Алтайского края. Сельчанке позвонил якобы специалист "Алтайэнерго" и заявил, что ей пора менять электросчетчик.

Как сообщили в МВД региона, женщину не смутило, что звонок поступил в мессенджере, а лжеспециалист якобы сам оформил заявку через "Госуслуги". Сельчанка по просьбе афериста назвала код из SMS, после чего началась череда новых звонков: от "сотрудника" "Госуслуг" (он заявил о взломе личного кабинета) и "представителя банка", который спрашивал о кредитной истории и интересовался имеющимися накоплениями.

В итоге женщину попросили перевести деньги человеку, которому она доверяет, чтобы тот отправил эту же сумму на "безопасные счета".

"В итоге 540 тысяч рублей женщина перевела подруге, а уже та следом сделала два перевода на неизвестные номера. Возможно, сумма могла быть и больше, если бы подруга, которая помогала женщине, не заподозрила что-то неладное", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.