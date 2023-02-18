На Алтае женщина до смерти избила пьяного мужа

Женщина признала вину, объяснив свою агрессию к супругу накопившейся за годы совместной жизни злостью на него

18 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Усть-Кан Республики Алтай 53-летняя женщина до смерти избила нетрезвого мужа, сообщили в региональном управлении СК.

Происшествие случилось поздним вечером 15 февраля на улице Лесной. Мужчина пришёл домой сильно пьяным, и между супругами вспыхнула ссора.

В итоге женщина стеклянной кружкой несколько раз ударила обидчика по голове. А когда тот попытался встать, сильно его толкнула, отчего муж упал.

"Затем злоумышленница стала пинать его ногами по различным частям тела. Нанеся потерпевшему множественные удары, женщина смогла остановиться лишь, когда тот перестал оказывать сопротивление, после чего оставила его спать на полу, сама ушла спать в комнату. Проснувшись утром, спустя некоторое время женщина обратила внимание, что супруг перестал подавать признаки жизни, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которые по прибытию констатировали смерть 58-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Сельчанке предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Свою вину она признала, а поступок объяснила многолетними унижениями и побоями со стороны мужа, а также накопившейся на него злостью.