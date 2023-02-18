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На Алтае женщина до смерти избила пьяного мужа

Женщина признала вину, объяснив свою агрессию к супругу накопившейся за годы совместной жизни злостью на него

18 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Усть-Кан Республики Алтай 53-летняя женщина до смерти избила нетрезвого мужа, сообщили в региональном управлении СК.

Происшествие случилось поздним вечером 15 февраля на улице Лесной. Мужчина пришёл домой сильно пьяным, и между супругами вспыхнула ссора.

В итоге женщина стеклянной кружкой несколько раз ударила обидчика по голове. А когда тот попытался встать, сильно его толкнула, отчего муж упал.

"Затем злоумышленница стала пинать его ногами по различным частям тела. Нанеся потерпевшему множественные удары, женщина смогла остановиться лишь, когда тот перестал оказывать сопротивление, после чего оставила его спать на полу, сама ушла спать в комнату. Проснувшись утром, спустя некоторое время женщина обратила внимание, что супруг перестал подавать признаки жизни, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которые по прибытию констатировали смерть 58-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Сельчанке предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Свою вину она признала, а поступок объяснила многолетними унижениями и побоями со стороны мужа, а также накопившейся на него злостью.

Комментарии 5

  • Конечно, убийство есть убийство - надо контролировать себя. Но моральная поддержка женщине - 100% Алкашей надо...
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Проживание трезвому с пьяницей (даже если пьяный ведёт себя не буйно) опасно для психического здоровья, это ещё хуже чем проживать с психбольным. Постоянно видеть пьяное дебильное лицо, контактировать с некоординированным телом, слушать бредовую речь... то пьяный идиот, то больной полоумный с похмелья - это медленно, но верно деградировать рядом с таким недочеловеком и докатиться до психушки или преступления. Лучше "завязать глаза" и уйти от пьяницы в некуда - это лучше чем оказаться в тюрьме. У каждого, проживающего с пьянью, возникнет желание убить эту гадость (он "заливает шары" в трезвом состоянии и осознанно выставляет себя гадостью перед близким человеком).
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Интересные у нас двойные стандарты:муж жену задушил из-за того, что она его хотела всего имущества лишить, избивала с любовником и на него обрушился шквал народного гнева. А как женщина убивает, так ничего... Если он алкаш, и знаешь это, собирай вещи и вали от него
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Убийце - строгий суд и справедливый многолетний срок!
    19 февраля, Гость   Ответить
  • Я понимаю эту женщину, очень жаль ее, многолетнее терпение и жизнь с алкашом, это безумие, это только наши русские женщины терпят.Бог в помощь ей.Алкаша ее вообще не жалко, так им и надо, нечего травить жизнь окружающим!
    20 февраля, Гость   Ответить
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