На Алтае женщина обманом обокрала бывшую пожилую свекровь

"Добычей" злоумышленницы стали 18 тысяч рублей

26 февраля 2025, 13:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Пенсионерка из Залесовского района Алтайского края стала жертвой обмана. Ее ранее судимая бывшая сноха похитила у нее 18 тысяч рублей.

74-летняя жительница поселка Калиновка рассказала полицейским, что злоумышленница попросила денег – они якобы были нужны ее сыну.

"Бывшая свекровь поверила и отдала деньги, так как сын и до этого просил их у нее. Позднее пожилая женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию", – рассказали в МВД региона.

Полицейские установили, что часть отнятых денег злоумышленница потратила на свои нужды. Оставшиеся 10 тысяч у нее успели изъять.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. Женщина призналась в содеянном.