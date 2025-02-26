На Алтае женщина обманом обокрала бывшую пожилую свекровь
"Добычей" злоумышленницы стали 18 тысяч рублей
26 февраля 2025, 13:25, ИА Амител
Пенсионерка из Залесовского района Алтайского края стала жертвой обмана. Ее ранее судимая бывшая сноха похитила у нее 18 тысяч рублей.
74-летняя жительница поселка Калиновка рассказала полицейским, что злоумышленница попросила денег – они якобы были нужны ее сыну.
"Бывшая свекровь поверила и отдала деньги, так как сын и до этого просил их у нее. Позднее пожилая женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию", – рассказали в МВД региона.
Полицейские установили, что часть отнятых денег злоумышленница потратила на свои нужды. Оставшиеся 10 тысяч у нее успели изъять.
В отношении сельчанки возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде. Женщина призналась в содеянном.
13:54:37 26-02-2025
опять сноха - свекровь!? уже 2:0...!
снохи явно вырываются в лидеры...!?