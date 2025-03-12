На Алтае женщина попала под колеса "Нивы" и получила тяжелые травмы

В поселке Карлушка Майминского района Республики Алтай водитель "Нивы" сбил женщину, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 11 марта около 11:30.

"65-летний житель села Майма, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не уступил дорогу 38-летней жительнице Кош-Агачского района, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на нее наезд", – рассказали в ведомстве.