На Алтае женщина попала под колеса "Нивы" и получила тяжелые травмы
Сельчанку госпитализировали
12 марта 2025, 11:22, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В поселке Карлушка Майминского района Республики Алтай водитель "Нивы" сбил женщину, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось 11 марта около 11:30.
"65-летний житель села Майма, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не уступил дорогу 38-летней жительнице Кош-Агачского района, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на нее наезд", – рассказали в ведомстве.
В результате произошедшего женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. Полиция проводит проверку.
12:28:22 12-03-2025
но в любом случае женщина права.
13:23:05 12-03-2025
Гость (12:28:22 12-03-2025) но в любом случае женщина права.... Ага, только немного с травмами, а так-то, конечно, права.... Когда уже пешеходы научатся смотреть на дорогу, а не считать, что если ступил на пешеходный переход - все, ты "в домике", заговоренный и т.д. Машины, бывает, ломаются, водителю может внезапно стать плохо, все бывает, но нет - пешеходам смотреть по сторонам, находясь на дороге - это не царское дело, они же правы! Поэтому самые аккуратные пешеходы - водители; когда до остальных дойдет - вопрос без ответа...
13:56:06 12-03-2025
Гость (13:23:05 12-03-2025) Ага, только немного с травмами, а так-то, конечно, права....... 65-летний на ниве - надо вводить спецмаркировку таких авто - перед ними должен идти экипаж ДПС с включенной сиреной и проблесковым маячком, машина 65-летнего водителя должна быть выкрашена в желтый цвет с красными полосками по ГОСТу, сзади - замыкает экипаж ДПС №2.
вот тогда будет безопасно.
14:04:44 12-03-2025
Musik (13:56:06 12-03-2025) 65-летний на ниве - надо вводить спецмаркировку таких авто -... Тогда для мальчиков-стритрейсеров на городских улицах нужно бетонные заграждения сразу ставить, даже экипажи ДПС не понадобятся...
09:10:03 13-03-2025
Musik (13:56:06 12-03-2025) 65-летний на ниве - надо вводить спецмаркировку таких авто -... иди уроки учи.
16:12:04 12-03-2025
Гость (13:23:05 12-03-2025) Ага, только немного с травмами, а так-то, конечно, права....... Только вот прямо сегодня переходили Красноармейский в самом оживлённом месте - от Первомайского по направлению к Гулливеру. Авто встали на красный, мы пересекли проезжую часть, трамвайные пути (секунд 5-6 точно прошло), в это время чудак на какой-то "Ладе" спускается сверху, подъезжает с переходу, слегка притормаживает, а потом, нимало не смущаясь, проезжает переход и сворачивает в сторону ТЦ. Догнать его пешеходу, понятно, не в силах. А что делать? Как по-моему, за такое надо штрафовать десятикратно, как минимум, а уж прав лишать точно на год для начала. Сколько водителей, вышедши из-за руля, пересекают улицу где попало, не счесть)))
17:21:15 12-03-2025
Гость (16:12:04 12-03-2025) Только вот прямо сегодня переходили Красноармейский в самом ... Вот и я об этом, что лучше убедиться и подождать, и остаться целым и невредимым, чем правым, но травмированным. Свою меру такие водители получат, только это вряд ли поможет выздороветь пострадавшему пешеходу. Инстинкт самосохранения должен работать, даже если зло берет в такой ситуации, и прав, но железо всяко крепче, и проверять не стОит. ДДД - золотое правило.
22:09:53 13-03-2025
Гость (17:21:15 12-03-2025) Вот и я об этом, что лучше убедиться и подождать, и остатьс... Удобная позиция. С кочки зрения того самого "чудака" за рулём, что ослеп и в упор не видит запрещающего сигнала. Может, лучше его сбивать каким-нибудь "катерпиллером"?