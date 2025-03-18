На Алтае женщина рассчиталась в магазине купюрой "банка приколов" и попала под статью

Женщина купила немного еды и получила сдачу 4500 рублей

18 марта 2025, 14:32, ИА Амител

Деньги / Источник фото: amic.ru

Жительница Усть-Коксинского района Республики Алтай рассчиталась в магазине билетом "банка приколов", сообщили в МВД региона.

При пересчете выручки сотрудники магазина нашли сувенирную купюру номиналом 5 тысяч рублей и обратились в полицию. Стражи порядка выяснили, что рассчиталась банкнотой ранее судимая 45-летняя местная жительница, воспользовавшись невнимательностью продавца из-за большой очереди.

Сельчанка купила продукты на 500 рублей и получила сдачу 4500 рублей.

"Обман продавец обнаружил вечером того же дня, когда стал пересчитывать выручку. Подозреваемая была доставлена в отделение полиции, где в ходе разбирательства призналась в содеянном", – рассказали в ведомстве.

Часть сдачи женщина потратила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.