На Алтае женщина рассчиталась в магазине купюрой "банка приколов" и попала под статью
Женщина купила немного еды и получила сдачу 4500 рублей
18 марта 2025, 14:32, ИА Амител
Жительница Усть-Коксинского района Республики Алтай рассчиталась в магазине билетом "банка приколов", сообщили в МВД региона.
При пересчете выручки сотрудники магазина нашли сувенирную купюру номиналом 5 тысяч рублей и обратились в полицию. Стражи порядка выяснили, что рассчиталась банкнотой ранее судимая 45-летняя местная жительница, воспользовавшись невнимательностью продавца из-за большой очереди.
Сельчанка купила продукты на 500 рублей и получила сдачу 4500 рублей.
"Обман продавец обнаружил вечером того же дня, когда стал пересчитывать выручку. Подозреваемая была доставлена в отделение полиции, где в ходе разбирательства призналась в содеянном", – рассказали в ведомстве.
Часть сдачи женщина потратила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
19:59:17 18-03-2025
Какая еда такие и деньги