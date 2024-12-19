На Алтае женщина украла банковскую карту, чтобы не покупать спиртное за свой счет

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело

19 декабря 2024, 09:20, ИА Амител

Фото: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / unsplash.com

В Смоленском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщили в МВД региона.

47-летний житель Белокурихи обратился к стражам порядка и рассказал, что 44-летняя знакомая украла его карту и оплатила 13 покупок почти на 10 тысяч рублей. Покупала она еду и спиртное.

При задержании злоумышленница объяснила свои действия желанием не тратить собственные деньги, так как знала о наличии средств на карте у сожителя подруги. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде.