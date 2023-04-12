На Алтае женщина зарезала тётю, не выдержав оскорблений

Обвиняемую заключили под стражу

12 апреля 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае предъявили обвинение 36-летней жительнице Алейского района, убившей тётю. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Женщина проживала с родственницей у неё дома. Между ними иногда возникали конфликты, в том числе по поводу того, что племянница нигде не работала и выпивала.

"Днем 8 апреля 2023 года, когда обвиняемая находилась в гостях у знакомого, в дом пришла ее тетя и вновь стала выяснять отношения, оскорбляя племянницу. В ходе конфликта обвиняемая нанесла ножевое ранение родственнице, от которого она скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленницу заключили под стражу. Ведётся расследование.