Фильм "Белокуриха – ворота Алтая" с Юлией Михалковой снимают в Алтайском крае

Актриса рассказала, как прошли съемки и чем ей понравился регион

09 сентября 2024, 15:10, Александра Черданцева

Юлия Михалкова на Алтае / Фото: Александра Черданцева

На Алтае завершаются съемки фильма "Белокуриха – ворота Алтая". Главную роль в нем сыграла актриса, известная по шоу "Уральские пельмени", Юлия Михалкова. Подробности она и другие представители съемочной команды рассказали журналистам на пресс-конференции 9 сентября.

В фильме ее героиня отправляется из шумной Москвы в путешествие по предгорью Алтая, главная локация – Белокуриха. И "киношной" Юлии, и реальной в Белокурихе очень понравилось.

"Я пила из обжигающе холодного родника, самочувствие улучшилось, настроение на год тоже. Я набралась сил и похорошела. В Москве (на таких съемках. – Прим. ред.) я бы смертельно устала, а здесь мы и работу сделали, и отдохнули. Мы воспользовались всем, что предоставляется на курорте", – рассказала Юлия.

Съемки проходили в известных туристических местах: на горе Церковка, скале Четыре брата, ступе медицины. В фильме будут полеты на вертолете, поездки на квадроциклах и конях. И, по словам Михалковой, на каждой локации было огромное количество людей, приехавших посмотреть на процесс. Все были отзывчивы и добры.

"Приезжаешь на Алтай и усиливаешься в вере, что есть добрые, отзывчивые люди, спасибо за это Белокурихе", – подчеркнула актриса.

Основные съемки шли пять дней, с 7 утра до 22 часов вечера, и уже завершены. Но с учетом подсъемок, монтажа и другой технической работы, презентация фильма состоится месяца через два, точной даты пока нет.

Подробнее о фильме, кто и зачем его снимал, расскажем на amic.ru в ближайшие дни.