На алтайских фермах начали работать "навозные требования"

Теперь грозит штраф за выкидывание навоза или его выгрузку на сельхозугодья без переработки

07 марта 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 марта 2023 года в России начали работать требования к обращению отходов животноводства, в том числе навоза и помёта.

Напомним, соответствующий документ в ноябре 2022 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок действия – до 1 марта 2029 года.

"Постановление определяет, как надо обращаться с навозом и помётом при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в качестве удобрения. Оно позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам считать навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет для них финансовые риски нарушения природоохранного законодательства", – уточнили ранее смысл инициативы.

Прописано и определение побочных продуктов животноводства – это навоз, помёт, подстилка и стоки.

Если компания собирается перерабатывать вещества в органические удобрения, то она должна уведомить Россельхознадзор, после чего выполнить все установленные в этих случаях требования. После этого "побочные продукты" перестанут считаться отходами – предприятию не надо будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.

Документ определяет шесть нарушений требований к хранению, обработке, переработке, транспортировке и продаже побочных продуктов животноводства. Соблюдение норм возложили на Россельхознадзор.