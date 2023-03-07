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На алтайских фермах начали работать "навозные требования"

Теперь грозит штраф за выкидывание навоза или его выгрузку на сельхозугодья без переработки

07 марта 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

С 1 марта 2023 года в России начали работать требования к обращению отходов животноводства, в том числе навоза и помёта.

Напомним, соответствующий документ в ноябре 2022 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок действия – до 1 марта 2029 года.

"Постановление определяет, как надо обращаться с навозом и помётом при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании в качестве удобрения. Оно позволит сельскохозяйственным предприятиям и фермерам считать навоз побочным продуктом или отходами, а также снимет для них финансовые риски нарушения природоохранного законодательства", – уточнили ранее смысл инициативы.

Прописано и определение побочных продуктов животноводства – это навоз, помёт, подстилка и стоки.

Если компания собирается перерабатывать вещества в органические удобрения, то она должна уведомить Россельхознадзор, после чего выполнить все установленные в этих случаях требования. После этого "побочные продукты" перестанут считаться отходами – предприятию не надо будет получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.

Документ определяет шесть нарушений требований к хранению, обработке, переработке, транспортировке и продаже побочных продуктов животноводства. Соблюдение норм возложили на Россельхознадзор.

Комментарии 8

  • Депутаты корову живую не разу не видели, зато законы составляют, как и зачем перерабатывать навоз?
    07 марта, Гость   Ответить
  • У всех машинисток- у Зин и у Шур * Помялись прически, сошел маникюр * Что с вами? - шутя задаешь им вопрос * Они тебе хором - "возили навоз" ******* Из сатиры СССР про бюрократическую макулатуру.... "Бумажный навоз"
    07 марта, Гость   Ответить
  • ну теперь и последнее животноводство загубим,ура господа
    07 марта, Гость   Ответить
  • навоз помешал, а ещё коровы при дыхании выделяют со2, нарушают почвенный покров когда пасутся, мычат когда вздумается, не соблюдая закон о тишине.
    07 марта, Гость   Ответить
  • веками работало, навоз в кучу, на след год перегной на поле. а сейчас без закона, выходит, никуда, или тут речь о том что за навозную кучу надо налог платить, или- как всегда - однобокая подача... Пойду- ка я оригинал почитаю.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Все идет к тому, что вместо неэкологичных коров надо выращивать экологически чистую саранчу...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Делать больше нечего, только с навозом проблема
    07 марта, Гость   Ответить
  • На навозе в полях росло хорошее зерно, а теперь необходимо увеличить объем выращенного зерна за счет химикатов, которые сельхозхозяйства должны приобретать за приличную цену и это чей-то бизнес. Так что говно никому не нужно, но из него тоже можно сделать деньги путем наложения штрафа.
    07 марта, Гость   Ответить
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