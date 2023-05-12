На алтайском предприятии рассказали, как повысили производительность

На предприятии ООО "РУФ-2" подвели промежуточные итоги участия в федеральном проекте "Адресная поддержка"

12 мая 2023, 16:28, ИА Амител

Коллектив "РУФ-2" / Фото: ackr22.ru

На поспелихинском предприятии "РУФ-2", которое производит сельскохозяйственную технику на колёсном ходу, подвели первые итоги реализации нацпроекта "Производительность труда".

Как предприятие участвует в нацпроекте?

Там уже завершили этап "Диагностика и планирование", в рамках которого сотрудники прошли стажировку на предприятиях – участниках проекта. Ещё на "РУФ-2" провели диагностику работы через инструменты бережливого производства.

"Мы усиленно занялись улучшением условий труда для наших сотрудников, и это все видят. Разработали и изготовили кондуктор-кантователь для изготовления площадки прицепа, теперь не нужно тратить время на долгое выставление размеров и переворот изделия для проварки. Закупили систему локально-вытяжной вентиляции для сварочных участков, чтобы снизить загрязнённость воздуха. Встраиваем новые бытовые помещения и т.д. В планах ещё больше изменений к лучшему", – рассказал директор "РУФ-2" Артур Кильтау.

Он отметил сплочённость команды и вовлечённость в процесс всех сотрудников предприятия.

Руководитель программы на предприятии Дмитрий Иванов добавил: это лишь начало физических изменений, так что коллектив будет неизменно следовать плану по приведению потока к целевому состоянию.

"Необходимо продолжить обучение на портале “Производительность.рф”, пересматривать свои рабочие места с точки зрения эргономики и удобства в работе", – добавил Иванов.

Эксперт РЦК Валерий Бессонов напомнил о планах по организации нового склада хранения запасных частей и материалов в неиспользуемой части цехов, о необходимости организовать новые въездные ворота и о переносе пескоструйной камеры, ленточнопильного станка и других важных планах.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте "Производительность.рф", а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.