На Алтайском заводе прецизионных изделий произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 5 утра

11 февраля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.co

В Барнауле потушили пожар в одном из цехов Алтайского завода прецизионных изделий на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По их информации, около 5 утра в службу спасения сообщили о возгорании в одном из цехов предприятия. На место направили 10 единиц техники и более 40 человек из барнаульского пожарно-спасательного гарнизона.

На момент прибытия пожарных в цехе было сильное задымление, а работники уже покинули помещение. Огонь оперативно ликвидировали на площади не более 5 кв. м, оказалась повреждена одна единица оборудования. Подробности происшествия выясняются.