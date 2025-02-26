На алтайской скале Чертов палец благоустроят смотровую площадку за 42 миллиона рублей

Подрядчик должен поставить скамейки, смонтировать освещение и внести другие новшества

26 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай ищут подрядчика для благоустройства скалы Чертов палец около села Майма. На смотровой площадке планируют поставить скамейки, смонтировать освещение и провести озеленение территории. Информацию об этом разместили на портале ЕИС "Закупки".

Заказчиком выступает администрация Майминского района. Стоимость работы оценили в 42 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчик должен обустроить тропы, провести озеленение, смонтировать металлические лестницы и установить малые архитектурные формы.

Отмечается, что в ходе работ нужно не только сохранить природный ландшафт на склоне горы, но и озеленить территорию с помощью газона, клена остролистного и туи западной.

Срок реализации объекта – четыре месяца. Согласно плану, благоустройство начнут 1 мая 2025 года, а завершат – в конце августа.