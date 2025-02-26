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На алтайской скале Чертов палец благоустроят смотровую площадку за 42 миллиона рублей

Подрядчик должен поставить скамейки, смонтировать освещение и внести другие новшества

26 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай ищут подрядчика для благоустройства скалы Чертов палец около села Майма. На смотровой площадке планируют поставить скамейки, смонтировать освещение и провести озеленение территории. Информацию об этом разместили на портале ЕИС "Закупки".

Заказчиком выступает администрация Майминского района. Стоимость работы оценили в 42 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчик должен обустроить тропы, провести озеленение, смонтировать металлические лестницы и установить малые архитектурные формы.

Отмечается, что в ходе работ нужно не только сохранить природный ландшафт на склоне горы, но и озеленить территорию с помощью газона, клена остролистного и туи западной.

Срок реализации объекта – четыре месяца. Согласно плану, благоустройство начнут 1 мая 2025 года, а завершат – в конце августа.

закупка Республика Алтай

Комментарии 6

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гостья

13:09:30 26-02-2025

а потом сделают платный вход 1000 рублей

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Гость

14:07:58 26-02-2025

А какое отношение имеет администрация Майминского района Республики Алтай к объекту расположенному в Алтайском крае? Или есть еще какие то пальцы возле Маймы?

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Гость

17:08:07 26-02-2025

Гость (14:07:58 26-02-2025) А какое отношение имеет администрация Майминского района Рес... И давно село Майма перенеслось в Алтайский край? Учите географию-с

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Гость

08:18:23 27-02-2025

Гость (17:08:07 26-02-2025) И давно село Майма перенеслось в Алтайский край? Учите геогр... И давно село Майма Майминским районом стала? Сам то выучил географию или только глобус украины знаешь? Если не знаешь где находится Чертов палец лучше помолчать.

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Гость

18:41:01 26-02-2025

Вроде Чертов палец возле озера Ая? Или у них свой "палец"?

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Musik

20:29:04 26-02-2025

Гость (18:41:01 26-02-2025) Вроде Чертов палец возле озера Ая? Или у них свой "палец"? ... Похоже другой - тож на разрезе в Майяме.

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