На алтайской скале Чертов палец благоустроят смотровую площадку за 42 миллиона рублей
Подрядчик должен поставить скамейки, смонтировать освещение и внести другие новшества
26 февраля 2025, 12:40, ИА Амител
В Республике Алтай ищут подрядчика для благоустройства скалы Чертов палец около села Майма. На смотровой площадке планируют поставить скамейки, смонтировать освещение и провести озеленение территории. Информацию об этом разместили на портале ЕИС "Закупки".
Заказчиком выступает администрация Майминского района. Стоимость работы оценили в 42 млн рублей.
Согласно проектной документации, подрядчик должен обустроить тропы, провести озеленение, смонтировать металлические лестницы и установить малые архитектурные формы.
Отмечается, что в ходе работ нужно не только сохранить природный ландшафт на склоне горы, но и озеленить территорию с помощью газона, клена остролистного и туи западной.
Срок реализации объекта – четыре месяца. Согласно плану, благоустройство начнут 1 мая 2025 года, а завершат – в конце августа.
13:09:30 26-02-2025
а потом сделают платный вход 1000 рублей
14:07:58 26-02-2025
А какое отношение имеет администрация Майминского района Республики Алтай к объекту расположенному в Алтайском крае? Или есть еще какие то пальцы возле Маймы?
17:08:07 26-02-2025
Гость (14:07:58 26-02-2025) А какое отношение имеет администрация Майминского района Рес... И давно село Майма перенеслось в Алтайский край? Учите географию-с
08:18:23 27-02-2025
Гость (17:08:07 26-02-2025) И давно село Майма перенеслось в Алтайский край? Учите геогр... И давно село Майма Майминским районом стала? Сам то выучил географию или только глобус украины знаешь? Если не знаешь где находится Чертов палец лучше помолчать.
18:41:01 26-02-2025
Вроде Чертов палец возле озера Ая? Или у них свой "палец"?
20:29:04 26-02-2025
Гость (18:41:01 26-02-2025) Вроде Чертов палец возле озера Ая? Или у них свой "палец"? ... Похоже другой - тож на разрезе в Майяме.