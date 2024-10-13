На Алтае возбудили дело из-за нападения на семью участника спецоперации

Ситуацией заинтересовался глава СК Бастрыкин

13 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после информации о нападении на семью участника специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

"В социальных медиа сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая ей физической расправой. Следственными органами СК России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления ведомства по краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.