На Алтае возбудили дело из-за нападения на семью участника спецоперации
Ситуацией заинтересовался глава СК Бастрыкин
13 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае после информации о нападении на семью участника специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
"В социальных медиа сообщалось, что в Алтайском крае после незначительного дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей несколько мужчин напали на семью участника СВО, угрожая ей физической расправой. Следственными органами СК России по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления ведомства по краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
08:07:18 13-10-2024
Какое ещё хулиганство ! В кишлак обратно всех! Оборзели вконец , только силу понимают.
09:26:13 13-10-2024
Гость (08:07:18 13-10-2024) Какое ещё хулиганство ! В кишлак обратно всех! Оборзели вкон... Так вот по ТВ смотришь, мы главные в мире борцы с национализмом. В Латвии заставляют детей в школах не на русском учиться, так они фашисты ещё со времён ВОВ.
Зайдешь в подобные новости, одних в кишлак , другие салоеды и т.д.
10:05:49 13-10-2024
Гость (08:07:18 13-10-2024) Какое ещё хулиганство ! В кишлак обратно всех! Оборзели вкон... +100500
09:56:27 13-10-2024
А если бы была простая семья? 🤔
09:58:53 13-10-2024
непонятно, у нас нельзя нападать только на родственников участников СВО? На остальных можно? К чему этот акцент?
10:33:19 13-10-2024
Пока Герои защищали страну ,теряя жизни и здоровье, оккупанты занимали кресла властных кабинетов и наращивали мышцы - а теперь - получите и распишитесь!
10:58:23 13-10-2024
а какая разница семья участника СВО или любая другая, в данном случае?
11:29:33 13-10-2024
А понятие "семья участника сво" уже появилось в уголовном кодексе?