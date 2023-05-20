В Алтайском крае за рубль сдают 120-летний завод

На предприятии, здание которого сейчас является объектом культурного наследия, французы пытались выпускать водку с серебром

20 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: altspu.ru

В Змеиногорске выставили на торги главный корпус ликёро-водочного завода 1902 года постройки, расположенный на улице Волкова, 84. Как сообщает "Толк", победитель сможет заключить договор долгосрочной аренды всего здания площадью 1,88 тыс. кв. метров на 49 лет – за 1 рубль в год. Заявки от участников принимают до 13 июня, а итоги организаторы подведут 15-го числа.

По словам историка и краеведа Данила Дегтярёва, главное здание, как и весь комплекс на Волкова, 84, – это выдающийся памятник промышленной архитектуры. Это был такой же комплекс, как и барнаульский ликёро-водочный завод, на месте которого недавно возвели ЖК "Две эпохи" на Комсомольском. При этом краевед сомневается, что объект выкупят на торгах. По его данным, уже в наши времена французы здесь пытались наладить производство водки с ионами серебра, но эксперимент оказался неудачным.

По заключениям Алтайохранкультуры, с 2012 года административный корпус предприятия не используется и не снабжается теплом, водой и электричеством, поскольку приборы отсутствуют или пришли в негодность. Кроме того, в 2018-м объект пережил пожар, в результате которого обрушились деревянные конструкции кровли, а уцелевшие – сгнили. Согласно акту обследования, здание находится в неудовлетворительном состоянии. На арендатора при этом возложат обязательства по охране и проведению противоаварийных работ, чтобы уберечь здание от разрушения.