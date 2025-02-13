От любви до ненависти. Метания влюбленных в четвертом эпизоде сериала от amic.ru

Главным героям предстоит серьезный разговор, но чем он закончится – решат читатели

13 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Amic.ru опубликовал четвертый эпизод мини-сериала о любви и отношениях к 14 февраля.

Аня все больше подозревает Андрея в измене, однако он, неожиданно, зовет ее на встречу для серьезного разговора. Но пойдет ли туда Аня? Помочь героине сделать непростой выбор можно в чате. Она поделится своими переживаниями и спросит совета, а также отправит экспертные материалы о любви и отношениях.

14 февраля история подойдет к концу, и определить его смогут только читатели amic.ru.

Напомним, новые эпизоды сериала об Ане и Андрее, молодой паре из Барнаула, выходят в нашем Telegram-канале ежедневно с 10 февраля. Его финал намечен на 14 февраля – День всех влюбленных.