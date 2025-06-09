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На Барнаул уже вылилась месячная норма осадков. Когда закончится ливень и вернется жара

Синоптик рассказала, когда прекратятся осадки и начнется потепление

09 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Холодный фронт южного циклона принес в Алтайский край 8 июня интенсивные дожди с грозами, которые прошли на большей части территории. По югу и востоку региона ливни были настолько интенсивными, что всего за 12 часов местами была превышена месячная норма. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

"В Барнауле в период с 19:00 вечера до 07:00 утра выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент уже превышена месячная норма (53 мм). В краевой столице осадки прекратятся сегодня во второй половине дня, а по юго-востоку и предгорьям в ночь на 10 июня они еще сохранятся", – рассказала Наталия Кобякова.

Днем 9 июня по краю температура воздуха не превысит +19…+24 градусов. Но уже во вторник начнется потепление: столбики термометров покажут +23…+28 градусов и осадки прекратятся на всей территории региона. И в дальнейшем в Алтайском крае снова установится жара, заключила синоптик.

Барнаул Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 22

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Гость

10:38:32 09-06-2025

Хоть комаров поприбило. А то, что-то в этом году они агрессивные.

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Гость

10:42:46 09-06-2025

Гость (10:38:32 09-06-2025) Хоть комаров поприбило. А то, что-то в этом году они агресси... Вот сейчас в теплых лужах комаров столько выведется, что предыдущая неделя курортом покажется ))))

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Гость

11:11:47 09-06-2025

Гость (10:42:46 09-06-2025) Вот сейчас в теплых лужах комаров столько выведется, что пре... Комары в грязных лужах не выводятся. Это чистокровные животные.

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Гость

11:45:32 09-06-2025

Гость (11:11:47 09-06-2025) Комары в грязных лужах не выводятся. Это чистокровные животн... Это не животные ,это птички ,токо маненькие и кусачие …

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Гость

11:58:24 09-06-2025

Гость (11:45:32 09-06-2025) Это не животные ,это птички ,токо маненькие и кусачие …... И чертов пух. Они в нем сидят и ждут свою жертву.

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Гость

10:46:30 09-06-2025

Гость (10:38:32 09-06-2025) Хоть комаров поприбило. А то, что-то в этом году они агресси... не так однозначно, поскольку народ страдает, урожай! И это гораздо хуже комаров!

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Гость

10:52:32 09-06-2025

Гость (10:46:30 09-06-2025) не так однозначно, поскольку народ страдает, урожай! И это г... Гость, не понятно, что ты хотел сказать, мысль куцая.

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Элен без ребят

11:11:50 09-06-2025

Гость (10:38:32 09-06-2025) Хоть комаров поприбило. А то, что-то в этом году они агресси... и чертов пух!

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Гость

10:45:16 09-06-2025

вода почему с дорог не уходим? люди по щиколотку в луже идут.

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Гость

10:47:08 09-06-2025

Гость (10:45:16 09-06-2025) вода почему с дорог не уходим? люди по щиколотку в луже иду... "Ливнёвки" не справляются, засорены сильно!

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гость

10:53:42 09-06-2025

Гость (10:47:08 09-06-2025) "Ливнёвки" не справляются, засорены сильно!... интересно, связано ли это с количеством песка, высыпанного на дороги?

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Гость

11:07:08 09-06-2025

Гость (10:47:08 09-06-2025) "Ливнёвки" не справляются, засорены сильно!... Потому как песок который всю зиму сыпали, никто не убирает, разметут по обочинам и "всё хорошо прекрасная маркиза". А его потом тоннами в ливневки смывает.(

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1

11:39:45 09-06-2025

Гость (10:45:16 09-06-2025) вода почему с дорог не уходим? люди по щиколотку в луже иду... Решетки ливневок местами сильно приподняты над дорожным полотном, соответственно вода туда не вскарабкается чтобы попасть в отводные трубы. Вредители строили наверное.

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Элен без ребят

11:14:09 09-06-2025

отличный был дождик! спасибо))

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Гость

11:21:25 09-06-2025

У нас на 5-этажке идет ремонт крыши. Многие квартиры затопило. Кто опытный, куда обращаться? УК самоустранилась, говорит, сами ищите подрядчика.

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Шинник

11:38:55 09-06-2025

Гость (11:21:25 09-06-2025) У нас на 5-этажке идет ремонт крыши. Многие квартиры затопил... мне кажется кто ответственен за ремонт крыши тот и должен отвечать ...

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Гость

12:20:03 09-06-2025

Шинник (11:38:55 09-06-2025) мне кажется кто ответственен за ремонт крыши тот и должен от... Ни единой таблички от того кто ведет ремонт, ни единого объявления с номерами телефонов... Кто-то что-то делает, а кто..?

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Гость

13:45:16 09-06-2025

Гость (12:20:03 09-06-2025) Ни единой таблички от того кто ведет ремонт, ни единого объя... в ВАШЕМ доме бардак а вы нас спрашиваете? вы ваще дверь тогда с петель снимите да и всё, капец, вам сколько лет? восемь??

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Гость

14:09:49 09-06-2025

Гость (12:20:03 09-06-2025) Ни единой таблички от того кто ведет ремонт, ни единого объя... значит УК делает,если кто то сторонний, то должна информация быть. По любым вопросам в жилищнию инспекцию.

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Гость

11:58:47 09-06-2025

Гость (11:21:25 09-06-2025) У нас на 5-этажке идет ремонт крыши. Многие квартиры затопил... В жилищную инспекцию.

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Урбаниздко

17:15:00 09-06-2025

Гость (11:21:25 09-06-2025) У нас на 5-этажке идет ремонт крыши. Многие квартиры затопил...

капремронт? в фонде капремонта уточняйте. а вообще должны быть инфомационные таблички

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Шинник

13:15:19 09-06-2025

Гость (12:20:03 09-06-2025) Ни единой таблички от того кто ведет ремонт, ни единого объя... прикольно.
А разрешение на проведение работ у рабочих спросите !

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