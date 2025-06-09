Синоптик рассказала, когда прекратятся осадки и начнется потепление

09 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Холодный фронт южного циклона принес в Алтайский край 8 июня интенсивные дожди с грозами, которые прошли на большей части территории. По югу и востоку региона ливни были настолько интенсивными, что всего за 12 часов местами была превышена месячная норма. Об этом рассказала amic.ru ведущий синоптик Гидрометцентра Алтайского края Наталия Кобякова.

"В Барнауле в период с 19:00 вечера до 07:00 утра выпало 36 мм осадков. Однако на данный момент уже превышена месячная норма (53 мм). В краевой столице осадки прекратятся сегодня во второй половине дня, а по юго-востоку и предгорьям в ночь на 10 июня они еще сохранятся", – рассказала Наталия Кобякова.

Днем 9 июня по краю температура воздуха не превысит +19…+24 градусов. Но уже во вторник начнется потепление: столбики термометров покажут +23…+28 градусов и осадки прекратятся на всей территории региона. И в дальнейшем в Алтайском крае снова установится жара, заключила синоптик.