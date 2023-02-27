Более тысячи работников барнаульского шинного завода вышли из простоя

Сотрудников временно отстраняли от работы в декабре 2022 года после мощного пожара на предприятии

27 февраля 2023, 09:42, ИА Амител

Фото иллюстративное: unsplash.com

На барнаульских шинных предприятиях "Нортек" и "ЯШЗ Авиа" все работники, более тысячи человек, вышли из простоя. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Таким образом, на заводах в настоящее время трудится более 2,7 тысячи человек.

"Предприятием запущено в работу пять резиносмесителей из числа пострадавших при пожаре в дополнение к двум, которые работали в другом цехе. Также предприятием организовано получение резиновой смеси с других заводов страны. С учётом этого в марте-апреле 2023 года планируется выйти на объёмы производства на уровне 2022 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что запланированные на февраль государственные оборонные заказы предприятия выполнили полностью.

Напомним, сотрудников временно отстраняли от работы из-за мощного пожара в одном из цехов шинного завода, который случился 9 декабря 2022 года.