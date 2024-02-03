На барнаульском шинном заводе нашли нарушения после гибели рабочего

Слесарь-ремонтник погиб на предприятии 10 января в результате несчастного случая

03 февраля 2024, 15:25, ИА Амител

Шины Nortec / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай провела проверку на барнаульском шинном заводе ООО "Нортек", где 10 января погиб рабочий.

Тогда в одном из цехов предприятия на станке испытывали новую деталь. Внезапно ее разорвало на части, одна из которых отлетела в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику.

В связи с этим госинспекция провела внеплановую выездную проверку и выявила на предприятии "нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

Работодателю выдали предписание об устранении нарушений. Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности тех, кто допустил эти нарушения, отметили в пресс-службе ведомства.