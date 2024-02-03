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На барнаульском шинном заводе нашли нарушения после гибели рабочего

Слесарь-ремонтник погиб на предприятии 10 января в результате несчастного случая

03 февраля 2024, 15:25, ИА Амител

Шины Nortec / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Шины Nortec / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай провела проверку на барнаульском шинном заводе ООО "Нортек", где 10 января погиб рабочий.

Тогда в одном из цехов предприятия на станке испытывали новую деталь. Внезапно ее разорвало на части, одна из которых отлетела в голову 30-летнему слесарю-ремонтнику.

В связи с этим госинспекция провела внеплановую выездную проверку и выявила на предприятии "нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

Работодателю выдали предписание об устранении нарушений. Также рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности тех, кто допустил эти нарушения, отметили в пресс-службе ведомства.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:45:56 03-02-2024

Лучше бы они до гибели рабочего нарушения нашли. И устранили.

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Позвольте поинтересоваться

16:04:08 03-02-2024

исключительно с целью познания: а на остальных заводах Алтайского края всё делается с соблюдением норм, правил и технологий?🤣

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Элен без ребят

16:42:55 03-02-2024

Позвольте поинтересоваться (16:04:08 03-02-2024) исключительно с целью познания: а на остальных заводах Алтай... а никто не проверяет, пока трагедия не случится.

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Гость

16:29:26 03-02-2024

После долгих новогодних каникул, чувство самосохранения притупилось.

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Гость

20:22:21 03-02-2024

Тупость - она у некоторых в крови. И Новый год здесь ни при чем. А соблюдать трудовое законодательство зачем, если это практически не проверяется. Делайте проверки чаще, особенно на опасных производствах.

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Гость

12:18:47 05-02-2024

одно слово "ШИНОМОНТАЖКА"

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