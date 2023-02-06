На барнаульском заводе котельного оборудования учатся бережливому производству

Предприятие участвует в нацпроекте "Производительность труда"

06 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

На научно-производственном объединении "БЗКО" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". В мероприятии участвовали эксперты Регионального центра компетенций и представители Минэкономразвития Алтайского края.

Сейчас на предприятии завершили "этап подготовки", который включал диагностику производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и стажировку на модельном предприятии ООО УК "АЗПИ".

В качестве пилотного потока был выбран процесс по производству коллекторов и пароохладителей. Эта продукция занимает большую долю в выручке предприятия и спрос на неё неуклонно растёт – именно поэтому её производство нужно оптимизировать. Об этом рассказал руководитель программы от предприятия Роман Радионов.

Эксперты РЦК напомнили собравшимся о целях нацпроекта, обозначили порядок и особенности внедрения инструментов бережливого производства, их влияние на повышение производительности труда и результативность производства в целом.

В ближайшие шесть месяцев на предприятии будут разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.