НОВОСТИЭкология

На берегу Оби заметили странное шестиногое насекомое

Комментаторы опознали в нем мымру — личинку стрекозы

19 августа 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае нашли необычное насекомое. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", очевидец рассказал, что у насекомого было шесть ног.

"Зоологи на месте? Что это за чудо-юдо? Замечен он был на берегу Оби, живёт в песке", — говорится в публикации.

В комментариях под постом опознали находку. Так выглядят личинки стрекоз или поденок, которых в Сибири также называют мымрами. Рыбаки ценят подобных насекомых, поскольку их можно использовать в качестве приманки.

Барнаул

Комментарии 11

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Владимир

21:55:12 19-08-2024

Вообще это "турман", лечинка громовика. Стрекозы чуть поменьше.

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Гость

18:57:03 20-08-2024

Владимир (21:55:12 19-08-2024) Вообще это "турман", лечинка громовика. Стрекозы чуть помень... стрекоза и громовик это одно насекомое, у которого куча видов

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Гость

00:20:06 20-08-2024

Осетр очень любит мымру.

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Гость

08:10:46 20-08-2024

Я в эти выходные у себя на даче впервые в жизни на Алтае увидел здоровенного зелёного богомола... Неужели действительно так меняется климат?

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Гость

18:57:40 20-08-2024

Гость (08:10:46 20-08-2024) Я в эти выходные у себя на даче впервые в жизни на Алтае уви... нет, почитайте ареал богомолов

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В тему

08:36:26 20-08-2024

Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Совсем разные существа.

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Гость

13:11:34 20-08-2024

В тему (08:36:26 20-08-2024) Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Со... Бормаш - это рачок-бокоплав, он же мормыш

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Гость

15:36:08 20-08-2024

В тему (08:36:26 20-08-2024) Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Со...
Мымра - личинка бабочки паденки - вылетает на один день и умирает падая в воду.
Мормыш - рачок-бокоплав
Мотыль - личинка комара. Только не того кто кусает, а есть такие зеленые лесные комары. Комаров вообще тысячи видов.

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Гость

10:02:53 20-08-2024

Вот к чему приводит падение качества образования и призывы яжмамок "не перегружать дитачек". Скоро собаку с коровой путать будут. И божьим коровкам удивляться.

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Гость

16:51:10 20-08-2024

Гость (10:02:53 20-08-2024) Вот к чему приводит падение качества образования и призывы я...
Они будут божьих коровок пугаться. Пугаются же уже летящих самолетов. Как это было среди жителей новостроек в районе Сиреневой-Взлетной-Ускова.

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Гость

18:58:38 20-08-2024

Гость (16:51:10 20-08-2024) Они будут божьих коровок пугаться. Пугаются же уже летящ... и эти идеи крутые "они ковид распыляют!" помните?? ржака

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