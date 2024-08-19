На берегу Оби заметили странное шестиногое насекомое

Комментаторы опознали в нем мымру — личинку стрекозы

19 августа 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае нашли необычное насекомое. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", очевидец рассказал, что у насекомого было шесть ног.

"Зоологи на месте? Что это за чудо-юдо? Замечен он был на берегу Оби, живёт в песке", — говорится в публикации.

В комментариях под постом опознали находку. Так выглядят личинки стрекоз или поденок, которых в Сибири также называют мымрами. Рыбаки ценят подобных насекомых, поскольку их можно использовать в качестве приманки.