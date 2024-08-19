На берегу Оби заметили странное шестиногое насекомое
Комментаторы опознали в нем мымру — личинку стрекозы
19 августа 2024, 21:00, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае нашли необычное насекомое. Как сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул", очевидец рассказал, что у насекомого было шесть ног.
"Зоологи на месте? Что это за чудо-юдо? Замечен он был на берегу Оби, живёт в песке", — говорится в публикации.
В комментариях под постом опознали находку. Так выглядят личинки стрекоз или поденок, которых в Сибири также называют мымрами. Рыбаки ценят подобных насекомых, поскольку их можно использовать в качестве приманки.
21:55:12 19-08-2024
Вообще это "турман", лечинка громовика. Стрекозы чуть поменьше.
18:57:03 20-08-2024
Владимир (21:55:12 19-08-2024) Вообще это "турман", лечинка громовика. Стрекозы чуть помень... стрекоза и громовик это одно насекомое, у которого куча видов
00:20:06 20-08-2024
Осетр очень любит мымру.
08:10:46 20-08-2024
Я в эти выходные у себя на даче впервые в жизни на Алтае увидел здоровенного зелёного богомола... Неужели действительно так меняется климат?
18:57:40 20-08-2024
Гость (08:10:46 20-08-2024) Я в эти выходные у себя на даче впервые в жизни на Алтае уви... нет, почитайте ареал богомолов
08:36:26 20-08-2024
Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Совсем разные существа.
13:11:34 20-08-2024
В тему (08:36:26 20-08-2024) Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Со... Бормаш - это рачок-бокоплав, он же мормыш
15:36:08 20-08-2024
В тему (08:36:26 20-08-2024) Личинка стрекозы - это мымра, а личинка поденки - бормыш. Со...
Мымра - личинка бабочки паденки - вылетает на один день и умирает падая в воду.
Мормыш - рачок-бокоплав
Мотыль - личинка комара. Только не того кто кусает, а есть такие зеленые лесные комары. Комаров вообще тысячи видов.
10:02:53 20-08-2024
Вот к чему приводит падение качества образования и призывы яжмамок "не перегружать дитачек". Скоро собаку с коровой путать будут. И божьим коровкам удивляться.
16:51:10 20-08-2024
Гость (10:02:53 20-08-2024) Вот к чему приводит падение качества образования и призывы я...
Они будут божьих коровок пугаться. Пугаются же уже летящих самолетов. Как это было среди жителей новостроек в районе Сиреневой-Взлетной-Ускова.
18:58:38 20-08-2024
Гость (16:51:10 20-08-2024) Они будут божьих коровок пугаться. Пугаются же уже летящ... и эти идеи крутые "они ковид распыляют!" помните?? ржака