На бийской ТЭЦ демонтируют 100-метровую дымовую трубу

Для многих три трубы являются одним из символов Бийска

16 марта 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: sibgenco.online

В 2023 году на бийской ТЭЦ демонтируют одну из труб. Как сообщает пресс-служба СГК, в компании считают, что такое решение позволит снизить вред окружающей среде.

Труба № 2 выводила дым от одного котла, тогда как на соседние приходится по 3-4 установки. Было решено провести ещё один газоход к трубам, на которые приходится основной объём выхлопа, и необходимость в трубе № 2 отпала.

Сама труба № 2 высотой 100 метров. Она является одной из трёх труб бийской ТЭЦ, которые видно при подъезде к городу. Для многих они – один из символов Бийска.

До 20 марта СГК будет проводить приём заявок на демонтаж. Работы должны провести до конца 2023 года.