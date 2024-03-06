На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании
В момент нападения он находился в машине вместе с женой
06 марта 2024, 17:10, ИА Амител
Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что днем 6 марта его пытались убить.
"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", – написал Шарий.
Он отметил, что в момент нападения находился в машине вместе с женой. Нападавших было двое – один с оружием, а второй наблюдал за обстановкой.
"Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит", – добавил Шарий.
Шарий несколько лет с семьей проживает в Испании, на Украине против него возбуждено большое количество уголовных дел, ему грозит пожизненное заключение. Ранее его дом закидали бутылками с коктейлем Молотова.
18:06:26 06-03-2024
ну да, верим
18:10:25 06-03-2024
Странно, что из автоматического оружия ни в кого не попали. Как всегда, Шарик пиарится..
19:58:48 06-03-2024
лучше бы на панина покушение совершили.
20:08:27 06-03-2024
Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы просто не могут убить нормально потому, что тупые.
09:09:45 07-03-2024
Гость (20:08:27 06-03-2024) Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы пр... и детей любит!
09:50:58 07-03-2024
гость (09:09:45 07-03-2024) и детей любит!... Примерно так же, как Зеленский наркотики
11:57:55 07-03-2024
Гость (20:08:27 06-03-2024) Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы пр... то, что Толя мужик умный, не делает его хорошим. он нам не друг, хоть и враг коксовой зелебобы.
22:47:23 06-03-2024
Мне от этой новости ни холодно ни жарко!
07:38:37 07-03-2024
Как можно не попасть из автомата? Стреляли за километр? Так, может, и не в него целились?
08:25:50 07-03-2024
Гость (07:38:37 07-03-2024) Как можно не попасть из автомата? Стреляли за километр? Так,... вы из автомата то стреляли ?
09:31:33 07-03-2024
Гость (08:25:50 07-03-2024) вы из автомата то стреляли ?... Ты действительно хочешь проверить?
10:17:16 07-03-2024
Гость (09:31:33 07-03-2024) Ты действительно хочешь проверить?... почему нет? очередью, метров с 20-25
09:47:07 07-03-2024
Так он же против СВО. Это точно были те, кто против СВО? А то нашего предателя, который вертолет угнал, говорят убрали не те. И тоже в Испании. Могут начать говорить, что сейчас в Испании находятся Петров и Боширов
09:49:52 07-03-2024
Хотя если верить Западу почерк не Петрова и Боширова. По их версии у них тоже бывают неудачные покушения, но они применили бы оружие массового поражения