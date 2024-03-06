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На блогера Анатолия Шария совершено покушение в Испании

В момент нападения он находился в машине вместе с женой

06 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Анатолий Шарий / Фото: sharij.net
Анатолий Шарий / Фото: sharij.net

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что днем 6 марта его пытались убить.

"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", – написал Шарий.

Он отметил, что в момент нападения находился в машине вместе с женой. Нападавших было двое – один с оружием, а второй наблюдал за обстановкой.

"Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того, с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит", – добавил Шарий.

Шарий несколько лет с семьей проживает в Испании, на Украине против него возбуждено большое количество уголовных дел, ему грозит пожизненное заключение. Ранее его дом закидали бутылками с коктейлем Молотова.

украина блогеры Нападения на людей

Комментарии 14

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гость

18:06:26 06-03-2024

ну да, верим

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Ольга

18:10:25 06-03-2024

Странно, что из автоматического оружия ни в кого не попали. Как всегда, Шарик пиарится..

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Дима

19:58:48 06-03-2024

лучше бы на панина покушение совершили.

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Гость

20:08:27 06-03-2024

Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы просто не могут убить нормально потому, что тупые.

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гость

09:09:45 07-03-2024

Гость (20:08:27 06-03-2024) Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы пр... и детей любит!

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Гость

09:50:58 07-03-2024

гость (09:09:45 07-03-2024) и детей любит!... Примерно так же, как Зеленский наркотики

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Элен без ребят

11:57:55 07-03-2024

Гость (20:08:27 06-03-2024) Шарий хороший мужик, зря вы плохо про него. А тупые хохлы пр... то, что Толя мужик умный, не делает его хорошим. он нам не друг, хоть и враг коксовой зелебобы.

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Гость

22:47:23 06-03-2024

Мне от этой новости ни холодно ни жарко!

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Гость

07:38:37 07-03-2024

Как можно не попасть из автомата? Стреляли за километр? Так, может, и не в него целились?

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Гость

08:25:50 07-03-2024

Гость (07:38:37 07-03-2024) Как можно не попасть из автомата? Стреляли за километр? Так,... вы из автомата то стреляли ?

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Гость

09:31:33 07-03-2024

Гость (08:25:50 07-03-2024) вы из автомата то стреляли ?... Ты действительно хочешь проверить?

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Гость

10:17:16 07-03-2024

Гость (09:31:33 07-03-2024) Ты действительно хочешь проверить?... почему нет? очередью, метров с 20-25

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Гость

09:47:07 07-03-2024

Так он же против СВО. Это точно были те, кто против СВО? А то нашего предателя, который вертолет угнал, говорят убрали не те. И тоже в Испании. Могут начать говорить, что сейчас в Испании находятся Петров и Боширов

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Гость

09:49:52 07-03-2024

Хотя если верить Западу почерк не Петрова и Боширова. По их версии у них тоже бывают неудачные покушения, но они применили бы оружие массового поражения

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