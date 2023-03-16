На борьбе с коррупцией и контрафактом. 86 лет службе экономической безопасности МВД

Только в 2022 году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Алтайском крае выявили более 600 преступлений

16 марта 2023, 06:33, ИА Амител

Фото: из архива ГУ МВД России по Алтайскому краю

16 марта сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции отмечают свой профессиональный праздник. Служба в этом подразделении – одна из самых приоритетных в полиции. Перед её специалистами, как и много лет назад, стоят задачи по борьбе с коррупцией, контрафактом, расследованию правонарушений в области ЖКХ, кредитно-финансовой сфере, раскрытию и других экономических преступлений. А началось всё 86 лет назад с появления знаменитого ОБХСС. Amic.ru рассказывает об истории этого праздника.

К концу 30-х годов XX века в России преступления в потребительской кооперации, заготовительных организациях и учреждениях государственной торговли нарастали как снежный ком. Все эти проблемы напрямую сказывались на экономической безопасности страны. 16 марта 1937 года секретным приказом НКВД в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляциями (ОБХСС).

Началась борьба с хищениями социалистической собственности, фальшивомонетчиками, спекулянтами. В военные и послевоенные годы к этим задачам добавилось противодействие хищению на госпредприятиях и повсеместная борьба с мародёрством и контрабандой.

В 1947 году отдел БХСС реорганизовали в Управление БХСС, а задач стало ещё больше. Но, несмотря на все сложности послевоенного времени, сотрудники службы активно выявляли расхитителей, взяточников и спекулянтов. Позже, помимо защиты государственной собственности, началась активная работа по противодействию и профилактике экономических преступлений в частном предпринимательстве и кооперативной деятельности, позднее – в корпорациях и крупном бизнесе.

В январе 1991 года служба БХСС переименована в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики (БЭП), а в марте 2011 года – в службу экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК).

Сегодня отмечается 86-летие со дня образования службы БХСС – БЭП – ЭБиПК. Это были годы большой и основательной работы. В настоящее время основные усилия подразделений сосредоточены на противодействии коррупции, на снижении доли теневой экономики, в том числе связанной с незаконными финансовыми операциями, обналичиванием и выводом капиталов за рубеж, на декриминализации стратегически важных отраслей экономики, а также на борьбе с IT-преступлениями.

По итогам 2022 года сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции в Алтайском крае было выявлено свыше 600 преступлений экономической направленности. Из них более 400 относятся к категории тяжких и особо тяжких.

"Особое внимание уделяется противодействию коррупции. Только за прошлый год в регионе выявлено 240 таких преступлений, из них более полусотни относятся к тяжким составам. К уголовной ответственности привлекли более 100 человек", – сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.Не менее значимым в деятельности подразделений экономической безопасности является защита бюджетных денежных средств. Выявлено более 80 таких преступлений. По итогам прошлого, 2022 года раскрыто и направлено в суд 13 уголовных дел в отношении девяти организованных преступных групп, которые совершали экономические преступления. Привлечено к ответственности более 40 участников организованных групп.