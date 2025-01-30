На борту разбившегося в Вашингтоне самолета могли быть российские фигуристы
Пока информацию уточняют
30 января 2025, 14:10, ИА Амител
На борту пассажирского лайнера, разбившегося под Вашингтоном, могли находиться представители российской школы фигурного катания. Об этом сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на спортивного агента Ари Закаряна.
"Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", – рассказал Закарян "Матч ТВ".
По данным CBS, самолет рейса 5342 American Airlines в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Предположительно, там могли находиться российские фигуристы.
Всего на борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным СМИ, спасатели вытащили из воды уже 19 жертв.
14:22:26 30-01-2025
могли быть российские фигуристы --- блин
14:28:28 30-01-2025
Гость (14:22:26 30-01-2025) могли быть российские фигуристы --- блин... не фиг ездить к пиндосам
16:02:19 30-01-2025
Гость (14:28:28 30-01-2025) не фиг ездить к пиндосам... Ага, представьте новости: в 1944 году в Берлине на самолете разбились советские фигуристы.
Нафиг эти США, убивают русских своим оружием на Украине, да и саму Украину настроили против, вскармливали все эти Азовы, на грантах все украинские СМИ сидят и нужную повесточку толкают все эти годы.
14:36:10 30-01-2025
На зимние квартиры полетели?