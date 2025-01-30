На борту разбившегося в Вашингтоне самолета могли быть российские фигуристы

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30 января 2025, 14:10, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

На борту пассажирского лайнера, разбившегося под Вашингтоном, могли находиться представители российской школы фигурного катания. Об этом сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на спортивного агента Ари Закаряна.

"Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", – рассказал Закарян "Матч ТВ".

По данным CBS, самолет рейса 5342 American Airlines в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Предположительно, там могли находиться российские фигуристы.

Всего на борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным СМИ, спасатели вытащили из воды уже 19 жертв.